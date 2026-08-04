Sabato 8 agosto una serata speciale su Corso Vittorio Emanuele a Pescara

Comune di Pescara assessorato al Commercio, 4 agosto, conferenza stampa dell’Assessore Gianni Santilli per presentare la prossima manifestazione che si terrà l’8 agosto su Corso Vittorio Emanuele a Pescara.

Dopo anni di solitudine e tristezza sull’importante strada, sabato, dopo la recente notte dei saldi dell’11 luglio, tante bancarelle e postazioni gastronomiche ospiteranno tutti i visitatori che affolleranno la via del centro. Ad illuminare la strada le luci dei negozi che con la loro apertura serale saranno la vera accoglienza per tutti coloro che vorranno passare una bella e gioiosa serata estiva.

L’assessore Santilli ha aperto la conferenza dicendo:

“Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo insieme, soprattutto il lavoro di squadra e siamo arrivati all'otto di agosto quando faremo questo mercatino. È stata scelta questa occasione proprio per far sì che i commercianti di Corso Vittorio, che hanno vissuto un periodo molto travagliato, riprendano forza e respiro con le attività. Mi auguro che durante il periodo del mercatino, che si porterà dalle ore 16 alle ore 24, i negozianti capiscano l'importanza e rimangano aperti tutta la sera. Ci sono molti turisti stranieri soprattutto a Pescara e si potrà offrire loro un’immagine di una strada viva ed accogliente”.

Sabato 8 agosto per il mercatino ci saranno molto con artigiani, hobbisti, venditori di oggetti vari, oggettistica vintage e, inoltre, stand gastronomici con la vincitrice a livello nazionale del migliore tiramisù; ci saranno stand con piatti vegani, pizze fritte, dal nome poco pronunciabile, il tutto allietato dalle note di una banda che girerà per tutta l’area interessata.

Saranno installati circa 35-40 banchi, di dimensioni che vanno dai 3 ai 6 metri, tutti gazebo bianchi per dare una bella ed elegante visione d’insieme.

L’assessore ha ringraziato le associazioni di categoria, ma soprattutto l’associazione Amici di Corso Vittorio che con caparbietà ha proposto possibili manifestazioni sul corso e sposato quanto l’assessorato al commercio ha proposto.

Antonio Di Giosafat, Presidente dell’associazione Amici di Corso Vittorio, accompagnato da Sonia Bernardi, vice Presidente, e la socia Dolores Di Cesare ha detto:

“Con l'assessore abbiamo pianificato, con tavoli di lavoro mensili, progetti a lungo termine, studiati e programmati. Corso Vittorio, è stata per un periodo di tempo piuttosto lungo, un po' tartassata, ma le cose stanno cambiando e vogliamo guardare al futuro e non vogliamo più pensare al passato: cominciamo a sorridere al futuro.

Quindi grazie all'assessore per quello che ha fatto, grazie per quello che farà, grazie per quello che la città di Pescara ci porrà dare, noi la dobbiamo ben rappresentare e stiamo contenti quando Pescara si ricorda di noi”

Noi siamo sicuri che i commercianti di Corso Vittorio saranno aperti e addirittura sappiamo che anche le grandi marche, tipo Benetton e Oviesse, quella sera rimarranno aperti, quindi per noi è importante questo.

Presente anche Riccardo Padovano, Presidente Confcommercio, che ha plaudito sia l’assessorato per la prossima manifestazione sia l’impegno che l’associazione Amici di Corso Vittorio porta avanti sin dalla sua costituzione.

Presenti Dino Lucente, Presidente Casartigiani di Pescara l’organizzatore del mercatino Stefano Bernabei.

L’Assessore Santilli ha anche parlato della manifestazione del 22 agosto Lo sbaracco che investirà l’intera città dove tutti i commercianti dei vari settori potranno esporre al difuori del proprio negozio la merce come ultimo colpo di coda dei saldi.