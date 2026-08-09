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Termini e Condizioni

"Conchiglie, custodi di storie", il concorso fotografico alla seconda edizione

redazione
Associazioni
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La Conchiglia ODV ha indetto la II edizione del Concorso Fotografico "Conchiglie, custodi di storie".

La partecipazione Ã¨ aperta a tutti ed Ã¨ a titolo gratuito.

Per ulteriori informazioni Ã¨ a disposizione la pagina Facebook Associazione La Conchiglia ODV o via email all'indirizzo laconchiglia.abruzzo@gmail.com

 

REGOLAMENTO II EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

1. Titolo del concorso: Conchiglie, custodi di storie

Ciascuno di noi Ã¨ una vita che ne contiene altre mille, una conchiglia che custodisce storie infinite. Lei sa restituirne la voce, ma solo a chi Ã¨ disposto ad ascoltare. Quando la mareggiata Ã¨ trascorsa la conchiglia rimane, scrigno immortale di tutte le narrazioni. Essa accoglie e la sua eco dâ€™amore protegge. 

2. Durata del concorso

  • Invio foto dal 06/08/2025 al 20/08/2025
  • Votazioni dal 21/08/2025 al 24/08/2025
  • Nomina vincitori entro il 31/08/2025

3. ModalitÃ  di partecipazione

Inviare foto:

Per partecipare:

  • Nome e Cognome
  • Slogan che racchiuda il significato dello scatto 
  • Liberatoria firmata, compilata e inviata tramite uno dei due canali di cui sopra

4. Chi puÃ² partecipare

  • Possono partecipare tutti purchÃ© siano maggiorenni
  • Ogni partecipante puÃ² inviare una sola foto

5. ModalitÃ  di votazione 

  • VerrÃ  creato un album contenente le foto in gara e ciascuna foto potrÃ  essere votata con un like
  • Ã‰ possibile votare piÃ¹ di una foto
  • SarÃ  possibile condividere lâ€™album con tutti i propri contatti di Facebook

6. Premio

Opera dâ€™arte realizzata dallâ€™artista Sebastiano Bucci

7. Termini e condizioni

AffinchÃ© lâ€™iscrizione possa essere ritenuta valida si richiede la lettura integrale del regolamento e lâ€™invio della liberatoria firmata e compilata nei punti richiesti.

 

 

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