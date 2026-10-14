Â«Altro che Negozio Italiano: serve un Negozio Accessibile a ogni Essere Umano!Â»

Basta slogan e demagogia. A Pescara si affronti finalmente il problema delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali. Impedire a una persona con disabilitÃ di entrare in un negozio significa negarle un diritto, limitarne la libertÃ , lederne la dignitÃ e creare discriminazione.

Mentre si discute di Â«Negozio ItalianoÂ» e Â«Negozio UmanoÂ», câ€™Ã¨ una domanda che qualcuno dovrebbe avere il coraggio di porre: di cosa stiamo parlando, se una persona con disabilitÃ non riesce nemmeno a entrare in un negozio?

Ãˆ incredibile che nessuno abbia posto questa questione, che Ã¨ invece la piÃ¹ importante. Questo fa capire quanto la cultura dellâ€™accessibilitÃ universale sia ancora lontana dalla politica e dalla societÃ . Si discute di definizioni, slogan e principi, ma si dimentica una realtÃ concreta che riguarda la libertÃ e i diritti delle persone con disabilitÃ .

Le dichiarazioni e le polemiche di questi giorni rischiano di trasformare una questione seria in una sterile gara di slogan, dichiarazioni di principio e contrapposizioni politiche. Ma la realtÃ Ã¨ molto piÃ¹ semplice, e proprio per questo molto piÃ¹ scomoda: un negozio che non consente lâ€™accesso a una persona in carrozzina Ã¨ un negozio che, nei fatti, esclude quella persona, la discrimina e viola diritti umani.

Da tempo denunciamo la diffusione delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali. Non disponiamo di un censimento ufficiale, ma, sulla base delle nostre osservazioni, stimiamo che il fenomeno possa riguardare circa il 70% dei negozi.

Una persona in carrozzina non deve essere costretta a telefonare prima di uscire, a chiedere aiuto, a farsi prendere in braccio per superare un gradino o, peggio ancora, a rinunciare a entrare. Non deve sentirsi un problema da gestire, ma una cittadina o un cittadino con gli stessi diritti di chiunque altro.

Chiediamo alle associazioni di categoria CNA CONFESERCENTI CONFARTIGIANATO che hanno giustamente criticato lâ€™iniziativa del Â«Negozio ItalianoÂ» e a tutte le altre realtÃ interessate, di promuovere un tavolo tecnico permanente denominato Â«NEGOZIO ACCESSIBILE A OGNI ESSERE UMANO!Â», con lâ€™obiettivo di sensibilizzare, individuare le criticitÃ e intervenire concretamente per lâ€™abbattimento delle barriere architettoniche nei negozi, per il passato e per il futuro.

Proponiamo che questo tavolo tecnico venga costituito immediatamente, coinvolgendo le associazioni e che si organizzi fin da subito una giornata di sensibilizzazione con una passeggiata empatica dedicata allâ€™accessibilitÃ commerciale.

Unâ€™occasione concreta per mettersi in carrozzina e per verificare direttamente da parte di ciascun commerciante lâ€™accessibilitÃ del proprio negozio, provare in prima persona per rendersi conto di ostacoli che, altrimenti, si continua a ignorare.

E allora diciamolo senza ipocrisie: prima di parlare di negozi italiani o umani, facciamo in modo che siano accessibili.

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CARROZZINE DETERMINATE

CLAUDIO FERRANTE