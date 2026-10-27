Un diploma per cambiare il mondo: a Montesilvano 260 studenti diventano Sentinelle di Civiltà e di Felicità

Un percorso pedagogico all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Sono stati consegnati oggi, a Montesilvano, 260 diplomi alle nuove “Sentinelle di Civiltà e di Felicità”, al termine del percorso educativo che ha coinvolto sei classi terze della scuola secondaria di primo grado e sei classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico.

Il progetto Sentinelle di Civiltà e di Felicità, ideato da Claudio Ferrante e realizzato con la collaborazione di Mariangela Cilli, con il patrocinio dell’Associazione Carrozzine Determinate, si è posto l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione, contrastare i pregiudizi e contribuire alla costruzione di una società più attenta ai diritti alla dignità e alla felicità di ogni persona.

I ragazzi hanno raccontato quanto questa esperienza li abbia portati a interrogarsi sui veri valori della vita, sul significato della felicità e sul peso che stereotipi e pregiudizi possono avere nel modo in cui guardiamo e giudichiamo gli altri.

Attraverso i laboratori e il confronto, hanno potuto dare voce alle proprie emozioni, riflettere sulle relazioni sul senso della vita, comprendendo quanto le scelte quotidiane, le parole e i gesti possano incidere sulla vita di tutti noi.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del bullismo, alle sue conseguenze e alla necessità di riconoscere e contrastare ogni forma di esclusione, prevaricazione e discriminazione.

La passeggiata empatica in carrozzina è stata particolarmente significativa per gli studenti, perché ha permesso loro di mettersi in gioco, sperimentare nuove prospettive e comprendere concretamente il valore dell'accessibilità dell'autonomia e della libertà.

La dirigente scolastica, prof.ssa Vincenza Medina, ha partecipato attivamente al percorso, dialogando con i ragazzi e sottolineando il valore della diversità come ricchezza per l’intera comunità. Un messaggio particolarmente importante in un momento storico in cui è fondamentale rafforzare l’educazione al rispetto e contrastare il razzismo, i pregiudizi e tutte le forme di discriminazione.

Un sentito ringraziamento alla Farmacia Russo del dott. Domenico Russo di Montesilvano, che per il quinto anno consecutivo sostiene il progetto Sentinelle di Civiltà e di Felicità con un gesto di straordinaria generosità. Il prezioso dono alla comunità scolastica rappresenta molto più di un contributo materiale: è un segno concreto di attenzione verso i ragazzi, un investimento nel loro futuro e nei valori dell’inclusione, del rispetto e della solidarietà. Grazie di cuore per continuare a camminare al nostro fianco, aiutandoci a seminare nei cuori delle nuove generazioni i valori di una società più civile, accogliente e felice.

La consegna dei diplomi, effettuata personalmente dal dott. Domenico Russo, ha rappresentato un momento di grande emozione e partecipazione. Tantissimi alunni hanno vissuto con entusiasmo questo importante traguardo e alcuni di loro hanno voluto ringraziare direttamente il dott. Russo e la Farmacia Russo per il prezioso dono ricevuto.

Un plauso speciale al Comando di Polizia Municipale di Montesilvano, che da tantissimi anni affianca con sensibilità, disponibilità e spirito di collaborazione il progetto, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del rispetto delle regole, del senso civico e dei valori fondamentali della convivenza civile.

La passeggiata è stata resa possibile grazie alla disponibilità e al supporto della ditta Artes di Montesilvano, che ha fornito le carrozzine necessarie per l’attività. Un ringraziamento particolare va anche a don Pierluigi, che ha messo a disposizione la sala parrocchiale.

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CARROZZINE DETERMINATE CLAUDIO FERRANTE