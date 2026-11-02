"Quest'inverno portalo a casa", parte la campagna LNDC Animal Protection per dare una famiglia ai cani del Rifugio Kira a Francavilla

Ogni giorno nei rifugi LNDC Animal Protection migliaia di cani vengono accolti, curati e protetti. Per alcuni il passaggio in rifugio dura poco, per altri l'attesa di una famiglia puÃ² protrarsi per mesi o addirittura per anni.

Da qui nasce "Quest'inverno portalo a casa", la nuova campagna di LNDC Animal Protection dedicata alle adozioni consapevoli e, in particolare, a quei cani che hanno maggiori difficoltÃ a essere scelti e attualmente gestiti dai volontari LNDC presso il Canile Comunale Rifugio Kira, in contrada Castelvecchio a Francavilla al Mare.

Sono gli animali anziani, quelli malati o con una disabilitÃ , i cani di taglia grande, quelli piÃ¹ timidi o che hanno bisogno di maggiore tempo per instaurare una relazione. E poi ci sono semplicemente quelli che per aspetto passano piÃ¹ facilmente inosservati e vedono trascorrere le stagioni aspettando qualcuno disposto a conoscerli davvero.

La campagna vuole riportare al centro proprio loro e superare una modalitÃ di scelta spesso legata soltanto alla prima impressione. Dietro ogni cane accolto in un rifugio ci sono una storia, un carattere, bisogni specifici e una capacitÃ di costruire relazioni che puÃ² emergere soltanto attraverso la conoscenza e il tempo.

L'inverno diventa cosÃ¬ il simbolo dell'attesa, ma anche della possibilitÃ di un nuovo inizio. Un rifugio puÃ² mettere un animale al sicuro, garantirgli cure, cibo, assistenza e affetto. Ma, per quanto possa essere accogliente e ben gestito, non puÃ² sostituire il rapporto unico e insostituibile che nasce all'interno di una famiglia.

Un rifugio puÃ² salvare una vita. Una famiglia puÃ² cambiarla. Ãˆ questo il messaggio centrale di "Quest'inverno portalo a casa", una campagna che non vuole spingere verso adozioni impulsive, ma promuovere scelte consapevoli.

Adottare significa infatti molto piÃ¹ che portare un cane fuori da un box. Significa conoscerne la storia e le esigenze, valutare con attenzione la compatibilitÃ con il proprio stile di vita e assumersi la responsabilitÃ del suo benessere per tutta la sua vita.

Per questo LNDC Animal Protection invita chi sta pensando di adottare a contattare la sezione territoriale dell'associazione al numero 351.7994818 o scrivendo a lndcfrancavillaalmare@gmail.com per prendere un appuntamento con i volontari LNDC, che potranno accompagnare ogni persona nel percorso di adozione e aiutarla a conoscere il cane piÃ¹ adatto alla propria situazione familiare e al proprio stile di vita.

Durante questi mesi, la campagna sarÃ accompagnata sui canali social di LNDC Animal Protection da storie, immagini e contenuti dedicati ai cani che aspettano una famiglia e ai principi dell'adozione consapevole.

L'invito Ã¨ quello di andare oltre l'etÃ , la taglia, l'aspetto e la prima impressione, fermarsi a conoscere chi aspetta da piÃ¹ tempo e concedergli finalmente la possibilitÃ di essere scelto.