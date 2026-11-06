I 'Delfini Determinati' hanno il loro inno

Grazie al talento e alla determinazione di Andrea Febbo, in arte Black Lion, uniti alla bravura e la sensibilità artistica del Maestro Simone Pavone nasce l'inno dei Delfini Determinati, il gruppo di tifosi biancazzurri che occupa il settore disabili dello stadio Adriatico di Pescara.

Un vero e proprio manifesto musicale che sintetizza, nelle parole e negli intenti, il giusto mix tra il messaggio portato avanti negli anni da Claudio Ferrante - presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate – e la passione viscerale per il Pescara.

Dopo le battaglie portate avanti dall'Associazione per avere uno stadio accessibile e dignitoso, questo brano, registrato presso il centro studi L'assolo del maestro Pavone, celebra quello che possiamo considerare il manifesto che contraddistingue il gruppo, racchiuso nelle parole del ritornello: “Liberi e sognanti da quando siamo nati, felici 10 e lode amiamo e siamo amati, bianco azzurro è il sorriso da quando siamo nati, nel mare della vita delfini determinati”

L'inno non è quindi solo una canzone da stadio ma vuole lanciare un messaggio che va ben oltre lo sport. E' un messaggio di inclusione, di coraggio, di determinazione. E' un invito ad affrontare gli ostacoli della vita a testa alta, sempre con dignità e coraggio ed a non perdere mai il sorriso.

Il video della canzone, che raccoglie una significativa carrellata di immagini dei componenti dell'associazione è visibile sulle pagine social Facebook ed Instagram “Delfini Determinati” nonché sul canale YouTube “lassolochannel”.

La speranza è che questo brano riesca ad abbattere barriere, ad entrare negli animi dei tifosi biancazzurri e, perchè no, ad essere di stimolo anche ai calciatori stessi - a cui viene rivolto l'invito all'ascolto – perchè trovino nelle parole di Black Lion il vero significato di cosa vuol dire “non arrendersi mai”

Di seguito il link della canzone

https://youtu.be/t4x0hKs_7wk?is=PDxRYq6HMukkx4rZ