Importante incontro organizzato dalla Fidapa BPW sezione Pescara venerdì 5 novembre, presso l’Officina del Gusto presso l’Istituto Alberghiero di Pescara.

L’incontro dal titolo La bellezza a Tutti i costi, ha avuto come relatrice la scrittrice, dottoressa specialista in medicina estetica Carlotta De Principe.

A salutare i presenti la Dirigente dell’Istituto Alberghiero, socia della Fidapa, Alessandra Di Pietro che ha presentato la relatrice parlando di quanto abbia fatto per la bellezza estetica che deve riflettere una bellezza interiore senza prevaricarla lasciando al soggetto la libertà di scegliere che cosa vuole fare senza subire prevaricazioni di alcun genere.

La dott. De Principe ha avuto due importanti premi: uno a Sulmona, premio di letteratura internazionale Ovidio, per il libro La bellezza di ogni costo e il Premio Culturale Internazionale "In Caritate Servire" per Servire con amore, agire con cultura che ricorda che ogni gesto compiuto per il bene comune lascia un’impronta indelebile.

La Presidente della Sezione Fidapa Pescara Simonetta Paolini ha portato i saluti della sezione da lei presieduta e ha ricordato i principi e gli obiettivi dell’associazione che conta circa 11mila socie in tutta Italia ed è presente a livello mondiale. L’associazione fu costituita a Roma nel 1930, è un movimento di opinione indipendente, senza scopo di lucro, fa parte della federazione internazionale BPW International (International Federation of Business and Professional Women), riunisce donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari: imprenditrici, dirigenti, professioniste, artiste.

La parola è passata alla socia promotrice dell’incontro Michela Di Iorio che ha voluto fortemente far conoscere la dott. De Principe soprattutto a tutti i ragazzi presenti studenti della scuola ricordando loro che ognuno è unico ed insostituibile.

Proprio ai ragazzi e a quanti utilizzano i social in modo improprio ed ossessivo è stata rivolta la comunicazione della dott. De Principe che ricordando le manifestazioni di piazza ha detto:

“…E voi avete ragione ad essere arrabbiati. E sapete una cosa? Io sono molto più arrabbiata di voi per questa situazione, perché voi avete i social, avete il web, avete internet, voi avete un accesso alle conoscenze che quelli della mia generazione, alla vostra età, se lo sognavano. Io avevo ancora il vecchio Motorola a colori, capito, con lo sportellino e non avevo accesso ai social. Ma vi invito a riflettere sull'uso che potete fare consapevole di tutti i dispositivi che avete a disposizione. E fidatevi, quando io avevo la vostra età, nessuno mi ha insegnato come sarebbe stata la vita da adulti, nessuno mi ha insegnato una corretta educazione finanziaria, nessuno mi ha insegnato a dire di no quando un datore di lavoro se n'è approfittato per anni della mia professionalità e della mia esperienza sottopagandomi. Quindi troppo spesso vedo gli adulti, e sento gli adulti dire questi giovani non vogliono impegnarsi, non vogliono lavorare, eccetera. No, mi dispiace, non è così, non è così. Perché ragazzi, credetemi la formula che ci hanno raccontato e tramandato per anni e cioè che più ti impegni, più ti sacrifichi, più lavori, più sacrifichi te stesso e la tua personalità e più guadagni, non funziona più. È una formula ormai vecchia, è un'equazione che non va bene per la società attuale. È una favola che vi raccontano per giustificare i vostri 1200 euro al mese, se vi va bene, a fronte delle vostre tre lauree e quattro master. No, mi dispiace, per questo dovete indignarvi, questo è una vergogna, ok?”

Spesso alcune ragazze pensano che diventando abbastanza belle nessuno potrà poi rifiutarle e quindi sono spinte a fare sempre più acquisti in quel negozio dove si vendono i prodotti pubblicizzati in Internet molto spesso in maniera subdola. E ancora qualche ragazzo pensa che se va in palestra diventa muscoloso come quel personaggio visto e pensa per questo di ricevere maggiore rispetto dai suoi simili. Addirittura, ancora, imitare un influencer che per pubblicizzarsi ha fatto un gesto estremo rischiando la vita pensando di ottenere molti follower e visualizzazioni per contare di più tra i suoi simili. Ci sono poi i ragazzi e le ragazze che per sentirsi parte del gruppo, per seguire il branco, obbediscono a comandi che li portano a compiere azioni disastrose per sé stessi e per gli altri magari usando anche la violenza.

Nella sua esperienza professionale, ha raccontato la De Principe, ha constatato quante richieste fatte da adolescenti siano inutili e dannose, ma apparire essere come l’altro o l’altra a volte può significare farsi accogliere e far parte del gruppo a cui si vuole appartenere.

L’uso e l’abuso dei social ha fortemente peggiorato questa situazione togliendo ai giovani la facoltà di scegliere rimanendo inglobati in un algoritmo difficilmente comprensibile, ma che affascina e schiavizza.

“Cioè -ha continuato la dottoressa De Principe- fateci caso, vi fanno sentire inadeguati e subito vi vendono il prodotto per sentirvi migliori. Vi fanno sentire fuori dal gruppo e poi vi vendono il metodo per entrare in un altro determinato gruppo. Vi mostrano un modello di bellezza e poi vi fanno spendere centinaia di euro, perché, parliamoci chiaro, io sono la prima vittima, ve lo dico tranquillamente. Quindi io non vi chiedo di essere contro il capitalismo, di cancellare i social, no, facciamo dei discorsi qualunquisti e che non hanno senso, però vi invito a riflettere. Secondo me una strategia per non farsi in un certo senso troppo fregare dall'algoritmo è porsi quattro semplici domande. Tutte le volte che guardate un video, magari, non so, della vostra influencer preferita oppure di qualcun altro, che vi fa sentire un po' così, un po' inadeguati, un po' fuori posto, un po' fuori dal gruppo, un po' che non avete a disposizione tutti i mezzi che hanno quelle persone. E queste quattro domande sono, allora, la prima domanda è molto semplice e molto banale. Chi ci guadagna se mi sento così? Veramente molto semplice e direi che la risposta voi la conoscete meglio di me. Chi ci guadagna? Ci guadagna Sephora? Ci guadagna, non lo so, chi? Due, conosco davvero questa persona o conosco soltanto quello che mi sta mostrando in quel momento? Mio influencer preferito? Chiunque. Terzo, se nessuno potesse vedermi, io farei veramente quel gesto? Mi farei quel selfie in quella località un po' strana e pericolosa, per esempio? E la quarta domanda, sono io che voglio farlo davvero oppure me lo sta suggerendo qualcuno? Me lo sta suggerendo un algoritmo? Che cosa devo dimostrare facendo quel gesto? È una mia scelta oppure sto cercando di soddisfare quelle che sono le aspettative di qualcun altro?” …” Quindi la domanda che ci si deve porre non è più come mi vedono gli altri, ma piuttosto come faccio sentire gli altri quando sono in mia presenza. Perché ragazzi, la bellezza può cambiare, il personaggio che costruiamo sui social può cambiare, la popolarità può cambiare, le vostre stesse idee politiche, i vostri stessi ideali possono cambiare, perché non è detto che quello in cui credete oggi poi ci credete a 40 anni, non è detto. Ma c'è un qualcosa, secondo me, che possiamo scegliere di non delegare a nessuno e non farci influenzare da nessuno, e cioè la nostra capacità di pensare, il nostro essere più profondo, la nostra capacità di sentire e soprattutto di costruire delle relazioni autentiche”.

La dott. De Principe ha poi parlato dell’importanza del progetto Offline Israel che non è contro i social, non è contro gli algoritmi, perché sarebbero azioni impossibili in quanto si è costantemente influenzati da questi. E dunque è una scelta di non farsi controllare dai social, dai dispositivi, dai telefoni, ma bisogna essere consapevoli ed utilizzare il libero arbitrio senza essere succubi.

Uno studente, Aldo, ha voluto esprimere la proprio idea comunicando il disagio che si soffre in una società che limita gli spazi riempiendoli con continue informazioni che hanno l’obiettivo di reclutare più menti possibile a favore di gruppi economici preponderanti. A volte si è incitati alla violenza per fare ascoltare le proprie idee provocando danni anche a persone che loro stesse sono vittime di una società non equa.

Presente l’assessora Romina Fraticelli del Comune di Pescara che ha salutato i presenti portando i saluti del sindaco e affermando quanto detto dalla relatrice per quanto concerne i social e l’uso improprio che inficia la volontà dei giovai e delle giovani.

Ha preso la parola la Past President della sezione Fidapa di Chieti Patrizia Politi che ha lodato l’evento organizzato e la relatrice dott. De Principe ricordando quanto i ragazzi e le ragazze soffrono questo tipo di società che non riconosce loro le qualità che hanno acquisito con anni di studio, ma le proteste non devono comprendere la violenza per essere accettate da tutti e non contestate.

L’evento organizzato dalla Fidapa sezione Pescara si è concluso con soddisfazione e con la consapevolezza che molto c’è da fare per non rimanere oppressi da chi, attraverso i social, obbliga ad agire inconsapevolmente in maniera sconsiderata ledendo la propria persona e il proprio futuro.