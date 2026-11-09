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“Le due facce del tempo”, il progetto di Erga Omnes per costruire un ponte tra generazioni

redazione
Associazioni
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Mettere  in  dialogo  generazioni  diverse,  valorizzare  le  esperienze  di  ciascuno  e  creare  nuove  occasioni   di  incontro  e  partecipazione:  nasce  con  questi  obiettivi  “Le  due  facce  del  tempo”,  il  podcast  promosso   da  Erga  Omnes,  realizzato  all’interno  della  sala  radio  di  Teate  On  Air,  in  collaborazione  con  La  Compagnia  del  Sorriso Unitre  Chieti e Mia  Made  in  Abruzzo, finanziato dal  CSV  Abruzzo  nell’ambito  dell’avviso  Agire  in  Rete  (A.I.R.).

Il  progetto, un primo passo di altre iniziative che porterà avanti l'associazione sul tema,  si  sviluppa  in  cinque  puntate,  nelle  quali  giovani  e  anziani  si  confrontano  su  temi  centrali  della  vita  quotidiana  e  della  società  contemporanea.  Un  percorso  di  riflessione  che  mette  al  centro  il  valore  dello  scambio  intergenerazionale,  riconoscendo  nelle  differenze  di  esperienze,  linguaggi  e   prospettive  una  risorsa  preziosa  per  la  crescita  individuale  e  collettiva.

A  guidare  il  dialogo  è  Chiara  Anicito,  attrice,  comica  e  content  creator,  originaria  di  Paternò,  in  provincia  di  Catania.  Dopo  essersi  trasferita  a  Milano  per  studiare  recitazione,  ha  costruito  un  percorso  professionale  tra  teatro,  cabaret,  televisione  e  web,  conquistando  il  grande  pubblico  grazie  al  personaggio  di  Cammela,  l’ironica  e  irresistibile  mamma  siciliana  che  racconta  con  umorismo  la  quotidianità  e  le  dinamiche  familiari.

Con  oltre  3  milioni  di  follower  complessivi  sulle  principali  piattaforme  social  e  video  che  hanno  raggiunto  decine  di  milioni  di  visualizzazioni,  Chiara  Anicito  ha  saputo  trasformare  la  comicità  in  un  linguaggio  capace  di  parlare  a  pubblici  di  età  diverse.  La  sua  carriera  comprende  collaborazioni  con  produzioni  televisive  come  “Striscia  la  Notizia”,  la  partecipazione  a  “LOL  –  Chi ride  è  fuori”  e  il  “Premio  Charlot”. Oggi  porta  il  personaggio  di  Cammela  anche  sui  palcoscenici  dei  teatri  italiani,  confermando  la  sua  capacità  di  creare  connessioni  attraverso  l’ironia  e  il  racconto  della  vita  quotidiana.

La  sua  conduzione  accompagna  le  cinque  puntate  del  podcast,  offrendo  un  linguaggio  accessibile  e  coinvolgente  per  affrontare  questioni  che  riguardano  tutte  le  generazioni.

Cinque  puntate,  cinque  temi  per  riflettere  insieme

Il  percorso  si  apre  con  “La  città  è  anche  nostra?”,  dedicata  all’impegno  civico,  al  volontariato  e  alla  cittadinanza  attiva,  per  riflettere  sul  significato  della  partecipazione  e  della  responsabilità  verso  la  propria  comunità.

Con  “La  tecnologia  ci  rende  più  liberi?”,  il  confronto  si  sposta  sul  mondo  digitale,  sulle  opportunità  offerte  dalla  tecnologia  e  sulle  sue  ricadute  nelle  relazioni  e  nella  vita  quotidiana.

La  terza  puntata,  “Che  cosa  vuoi  fare  da  grande?”,  affronta  il  tema  del  lavoro,  mettendo  a  confronto  aspirazioni,  aspettative  ed  esperienze  professionali  e  riflettendo  sui  cambiamenti  che  hanno  trasformato  il  mondo  lavorativo  nel  tempo.

“A  chi  crediamo?”  è  invece  dedicata  alle  fake  news,  alla  verifica  delle  fonti  e  all’importanza  di  sviluppare  uno  spirito  critico  nell’era  della  comunicazione  digitale,  in  cui  distinguere  le  informazioni  attendibili  da  quelle  false  è  sempre  più  importante.

Il  percorso  si  conclude  con  “Siamo  davvero  meno  soli?”,  una  riflessione  sul  valore  delle  relazioni  umane,  sull’ascolto  e  sulla  qualità  dei  legami  in  un  mondo  sempre  più  connesso.  Una  puntata  che  invita  a  interrogarsi  sul  significato  della  vicinanza  e  sull’importanza  di  coltivare  rapporti  autentici,  oltre  lo  schermo.

Erga  Omnes,  un  punto  di  riferimento  per  il  territorio

Con  “Le  due  facce  del  tempo”,  Erga  Omnes  rafforza  il  proprio  ruolo  di  punto  di  riferimento  sociale  e  culturale  per  il  territorio,  promuovendo  iniziative  che  favoriscono  l’incontro,  l’inclusione,  la  partecipazione  e  la  valorizzazione  delle  persone.  Il  progetto  testimonia  l’importanza  di  costruire  reti  tra  associazioni  e  realtà  locali,  mettendo  in  comune  competenze,  esperienze  e  risorse  per  rispondere  ai  bisogni  della  comunità.

In  un  contesto  sociale  caratterizzato  da  trasformazioni  rapide,  cambiamenti  tecnologici  e  nuove  forme   di  comunicazione,  creare  spazi  di  confronto  tra  giovani  e  anziani  significa  contrastare  l’isolamento,  favorire  la  comprensione  reciproca  e  superare  stereotipi  e  distanze  generazionali.  Allo  stesso  tempo,  affrontare  temi  come  la  cittadinanza  attiva,  il  lavoro  e  la  disinformazione  contribuisce  a  rafforzare  la  consapevolezza  individuale  e  il  senso  di  responsabilità  collettiva.

Il  podcast  rappresenta,  inoltre,  un’importante  occasione  di  valorizzazione  culturale:  la  radio  e  gli  strumenti  digitali  diventano  luoghi  di  incontro  e  partecipazione,  capaci  di  dare  voce  a  esperienze  differenti  e  di  trasformare  il  dialogo  in  uno  strumento  di  crescita  condivisa.

A  sottolineare  il  valore  sociale  e  culturale  dell’iniziativa  è  Pasquale  Elia,  presidente  di  Erga  Omnes  ed  editor  di  Radio  Teate  On  Air,  che  ha  seguito  da  vicino  la  realizzazione  del  progetto.

«Con  “Le  due  facce  del  tempo”  abbiamo  voluto  realizzare  qualcosa  che  andasse  oltre  un  semplice  podcast:  un  progetto  di  promozione  sociale  e  culturale  capace  di  mettere  in  relazione  le  persone,  valorizzare  il  territorio  e  creare  occasioni  concrete  di  confronto  tra  generazioni.  Crediamo  che  il  dialogo  tra  giovani  e  anziani  sia  una  risorsa  fondamentale  per  costruire  una  comunità  più  consapevole,  inclusiva  e  solidale,  nella  quale  ogni  persona  possa  sentirsi  parte  attiva. Erga  Omnes si impegna costantemente ad  essere  un  punto  di  riferimento  per  il  territorio,  promuovendo  iniziative  che  mettano  al  centro  le  persone  e  favoriscano  la  collaborazione  tra  associazioni,  enti  e  realtà  locali.  Fare  rete  significa  condividere  competenze,  idee  ed  energie,  trasformando  le  singole  esperienze  in  opportunità  di  crescita  collettiva.  

Desidero  rivolgere  un  ringraziamento  particolare  a  tutti  i  volontari  che  hanno  collaborato  alla  realizzazione  di  questa  iniziativa  e  che  mi  hanno  affiancato  nelle  diverse  fasi  del  lavoro:  dalla  scelta  degli  argomenti  alla  sceneggiatura,  dalla  progettazione  dei  contenuti  alla  regia,  fino  alla  post-produzione.  Dietro  ogni  puntata  c’è  un  lavoro  di  squadra  fatto  di  impegno,  passione,  disponibilità  e  condivisione,  spesso  svolto  lontano  dai  riflettori,  ma  essenziale  per  la  riuscita  del  progetto.

Un  ringraziamento  va  anche e soprattutto al  CSV  Abruzzo,  che  attraverso  l’avviso  Agire  in  Rete  (A.I.R.)  ha  sostenuto  questa  iniziativa,  e  a  tutte  le  realtà  che  hanno  creduto  nel  valore  di  questo  percorso.  Ci  auguriamo  che  Le  due  facce  del  tempo  possa  continuare  a  stimolare  riflessioni,  avvicinare  le  generazioni  e  ricordarci  che  una  comunità  cresce  davvero  quando  le  persone  si  ascoltano,  collaborano  e  si  riconoscono  parte  di  un  progetto  comune».

Dove  ascoltare  e  vedere  il  podcast

Il  podcast  Le  due  facce  del  tempo  è  disponibile  in  formato  audio  sul  sito  ufficiale  di  Radio  Teate  On  Air,  www.radioteateonair.it,  sull’app  della  radio  e  su  Spotify.

Per  chi  desidera  seguire  anche  le  immagini  e  i  protagonisti  del  progetto,  il  video podcast è disponibile sul canale YouTube di Radio Teate On Air e sul sito ufficiale della radio.

La possibilità di fruire dei contenuti attraverso diverse piattaforme consente di raggiungere un pubblico ampio e trasversale, valorizzando la comunicazione digitale come strumento di partecipazione, condivisione e diffusione della cultura sul territorio.

Le due facce del tempo  è, in definitiva, un invito ad ascoltarsi, a condividere punti di vista e a riconoscere che, al di là delle differenze anagrafiche, esistono domande, bisogni e aspirazioni che accomunano le persone. Perché costruire una comunità più consapevole, inclusiva e solidale significa anche creare occasioni in cui ogni generazione possa sentirsi protagonista.



 

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