Venerdì 20 novembre 2026, si è tenuta una conviviale dell’Accademia Italiana della Cucina Delegazione Pescara Aternum. Ha caratterizzato questa conviviale un primo incontro che gli Accademici e i loro ospiti hanno avuto presso la residenza di casa de’ Michetti in Moscufo.

Casa de’ Michetti, di proprietà della famiglia Gasparini, è un immobile molto antico probabilmente utilizzato, primitivamente, come cantina a servizio dell’abitazione principale. Tra ’800 e ’900 Villa de’ Michetti, venne edificata ristrutturando l’antico immobile e la nuova residenza nacque in vista delle nozze di Maria Grazia de’ Michetti col dottor Vincenzo Mariotti, noto chirurgo originario di Pianella.

Ad accogliere gli ospiti Giorgio D’Orazio, Accademico, con la moglie Sabina Gasparini, che ha parlato del luogo e della sua storia e del tema della conviviale che vuole essere un racconto della tradizione delle cucine teramana e pescarese dal titolo Tra Moscufo e Canzano: a tavola coi de’ Michetti, tra tradizione teramana e vestina.

La Conviviale è proseguita presso il Ristorante Torre Antica in C/da Pischiarano, 26 Moscufo (PE). Questa struttura era una torre di avvistamento del settecento restaurata nel 2005 per ospitare l’attività di ristorazione. I lavori di ristrutturazione hanno preservato l’impianto storico integrandolo con le nuove sale.

Relatore della conviviale l’Accademico Giorgio D’Orazio e simposiarca il consultore della delegazione Claudio Ciamarone.

A dare l’avvio alla conviviale il delegato Giuseppe Di Giovacchino che dopo aver salutato i presenti ha detto: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al nostro relatore, il giornalista e Accademico Giorgio D’Orazio, al simposiarca della serata, l’Accademico Claudio Ciamarone, alla gentilissima Sabina Gasparini che conduce i fondi che da secoli si tramandano le famiglie De Michetti - Mariotti – Gasparini a Moscufo e Feragalli a S. Giovanni Teatino, con particolare passione per la produzione olivicola ed olearia da agricoltura biologica, a Enrico Cerulli Irelli titolare di una storica azienda agricola e vitivinicola situata a Canzano, in provincia di Teramo, tra le pendici del Gran Sasso e la brezza del Mare Adriatico e a Sabatino di Properzio della cantina abruzzese Fattoria La Valentina a Spoltore, vicino Pescara, guidata dai fratelli Sabatino, Roberto e Andrea Di Properzio dal 1994”.

Il delegato ha approfondito il tema della serata basato sulla connessione tra le cucine locali della tradizione gastronomica teramana e vestina. La tradizione teramana si basa su preparazioni borghesi complesse e ricche, mentre quella vestina esprime una cucina pastorale contadina più essenziale e vigorosa.

“Lo scambio culturale -ha proseguito Di Giovacchino- per via della continuità geografica (l’area vestina confina direttamente col basso teramano) e storica (per l’appartenenza di molti comuni dell’area vestina alla provincia di Teramo fino al 1927), ha generato una gastronomia di confine dove i piatti simbolo del Teramano si sono radicati nei borghi vestini”.

Claudio Ciamarone, simposiarca, ha curato il menu, concordato con lo Chef, composto di pietanze volte ad esaltare la tradizione culinaria locale bilanciando le tradizioni gastronomiche dei luoghi di riferimento per la famiglia de’ Michetti, Moscufo e Canzano, fra differenze e assonanze, con qualche licenza interpretativa.

Il Simposiarca, con dovizie di particolari, ha illustrato ogni piatto che è stato poi gustato dagli ospiti per la qualità della cucina e del prodotto utilizzato. Hanno accompagnato le pietanze una selezione di vini del territorio.

Per i vini si è fatta una scelta territoriale duplice, coinvolgendo le cantine Cerulli Spinozzi di Canzano e La Valentina, con sede a Spoltore al confine con Moscufo, che vinifica uve provenienti anche da quest’ultimo areale.

L’Azienda Agricola Sabina Gasparini ha offerto l’olio nuovo prodotto a Moscufo e San Giovanni Teatino.

Titolare e Direttore di Sala Francesco Cilli, in cucina: Giuseppina Patriarca, Enzo Cilli, Tiziana D’Alonzo, Roberto Scannella.