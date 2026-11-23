Si è concluso a Loreto Aprutino il progetto “Sentinelle di Civiltà e Felicità”, rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria per promuovere inclusione, accessibilità e rispetto delle diversità. L’iniziativa, ideata dal Cav. Claudio Ferrante con la collaborazione di Mariangela Cilli e il patrocinio dell’Associazione Carrozzine Determinate, ha sensibilizzato i giovani sul tema della disabilità e delle barriere architettoniche e sociali, promuovendo una cultura della solidarietà e dei diritti umani

E’ stato percorso educativo che ha preso avvio dalla riflessione sul linguaggio utilizzato nella vita quotidiana, sull’importanza delle parole e sul loro peso nella costruzione di una società rispettosa e inclusiva, per arrivare alla sperimentazione diretta di una passeggiata empatica in carrozzina. Un’esperienza particolarmente significativa, che ha permesso agli studenti di comprendere in prima persona quanto le barriere architettoniche possano condizionare l’autonomia e la libertà di movimento.

Durante la passeggiata, gli studenti hanno osservato il territorio, individuando criticità e verificando gli interventi già realizzati dal Comune per l’abbattimento delle barriere architettoniche, diventando protagonisti attivi nella proposta di soluzioni per un paese più accessibile. Tra le segnalazioni più significative, quella relativa all’ufficio postale, dove grate all’ingresso e porte non scorrevoli impediscono alle persone in carrozzina di accedere autonomamente. Il sindaco Renato Mariotti, presente insieme alla consigliera Roberta Legnini, ha raccolto le osservazioni, documentato le criticità con fotografie e appunti e ha già informato i responsabili di Poste Italiane affinché si individuino gli interventi necessari a garantire l’accessibilità della struttura. Alla passeggiata hanno preso parte anche Davide e Giacomo, facenti funzione di vicesindaci di Loreto Aprutino, condividendo con gli alunni questo importante momento di osservazione e partecipazione civica.

Un’esperienza educativa che si è trasformata in un’importante occasione di partecipazione civica e attenzione ai bisogni della comunità, resa possibile anche grazie alla disponibilità della ditta Artes di Montesilvano, che ha fornito le carrozzine necessarie per la passeggiata empatica.

La consigliera comunale Roberta Legnini ha ringraziato il Cav. Claudio Ferrante e l’Associazione Carrozzine Determinate per il prezioso progetto, sottolineandone il grande valore educativo e umano. Un’iniziativa che, attraverso la riflessione sul linguaggio quotidiano e l’esperienza della passeggiata in carrozzina, contribuisce a sviluppare consapevolezza, empatia e rispetto nelle nuove generazioni. Legnini ha inoltre ribadito l’impegno dell’Amministrazione, insieme al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, per costruire una società più attenta, accessibile e libera da pregiudizi.

Il sindaco Renato Mariotti ha sottolineato come il progetto “Sentinelle di Civiltà e Felicità”, che da anni rappresenta un appuntamento significativo per la comunità, sia un’importante esperienza di crescita inclusiva per i ragazzi, capace di promuovere pari opportunità e contribuire a superare le disuguaglianze sociali. Ha inoltre evidenziato che investire nell’educazione dei giovani significa costruire una comunità più consapevole, solidale e attenta ai bisogni di tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Anche i genitori delle classi quinte hanno partecipato alla conclusione del percorso, condividendo la consegna dei diplomi e il momento finale del Laboratorio delle emozioni, in una giornata ricca di sorrisi e commozione. Un ringraziamento alle insegnanti per l’entusiasmo dimostrato e alla Dirigente scolastica, prof.ssa Patrizia D’Ambrosio, per aver creduto e sostenuto il progetto anche quest’anno.