27 novembre 2026, presso la sala del Museo delle Genti dâ€™Abruzzo, nel centro Storico di Pescara, la Sezione Pescara della Fidapa BPW Italy ha organizzato un incontro per parlare della violenza sulle donne. Lâ€™incontro Ã¨ stato organizzato nellâ€™ambito delle iniziative per la celebrazione di questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I vari appuntamenti che si tengono per tutto il mese di novembre ed oltre fanno parte dellâ€™unico contenitore denominato #365giorninoallaviolenzacontroledonne . Da diversi anni lâ€™assessore Adelchi Sulpizio ha fortemente voluto che non fosse un unico giorno, il 25 novembre, in cui si ricordavano le donne che avevano subito violenza, ma ben 365, tutto lâ€™anno cioÃ¨ sempre, costantemente.

Lâ€™incontro organizzato dalla Fidapa Pescara ha voluto mettere in evidenza tre professionisti che lavorano costantemente per studiare ed eliminare la violenza sulle donne: Francesca di Muzio, Francesco Costantini e Luca Battaglia.

Ad introdurre e moderare lâ€™avvocata Ilia Di Carlo, segretaria della sezione, professionalmente impegnata nel campo giuridico e nella sensibilizzazione delle tematiche relative alle donne e alla loro crescita fuori dalla violenza nella libertÃ dellâ€™azione.

La Presidente Simonetta Paolini nel saluto rivolto allâ€™assemblea dei convenuti ha ricordato le origini dellâ€™associazione Fidapa che Ã¨ presente in tutto il Mondo sempre in prima linea per la liberazione delle donne dai retaggi culturali e giuridici che le bloccano in una crescita libera.

Adelchi Sulpizio ha ricordato lâ€™importanza che associazioni come la Fidapa hanno nella societÃ per il raggiungimento di obiettivi economici e legali a favore delle donne e dellâ€™eliminazione della violenza che le rende succubi e senza speranza nel futuro.

Sulpizio ha anche ricordato lâ€™importanza di aver creato un unico contenitore per garantire a tutte le associazioni cittadine di partecipare con intensitÃ e presenza alla celebrazione della giornata contro la violenza delle donne Questâ€™anno sono ben 69 le associazioni che partecipano riempiendo molte giornate di novembre ed oltre.

Francesca Di Muzio, ha relazionato su: Evoluzione giurisprudenziale in materia di violenza di genere

La professionalitÃ e lâ€™esperienza lavorativa dellâ€™avvocata lâ€™hanno portata ad una conoscenza, oltre che giuridica, comportamentale delle donne che molto spesso per timore e paura dellâ€™uomo violento e anche nel desiderio di interrompere una catena di eventi che la danneggia i figli e altri membri della famiglia, vogliono rimettere la querela. La donna da vittima si sente colpevole anche con le intimidazioni che le arrivano da amici e parenti, ma in questo caso deve essere ancora di piÃ¹ tutelata e seguita sia dalla legge sia dallâ€™avvocata per difenderla da un ulteriore stato di paura e prostrazione.

Francesco Costantini ex dirigente dell'anticrimine, vicario della questura di Ascoli Piceno ha relazionato su: I provvedimenti amministrativi del Questore per la prevenzione della violenza di genere. Lâ€™ammonimento del Questore.

Il dott. Costantini si Ã¨ occupato di violenza di genere presso la Questura Anticrimine di Fermo e dal 2024 presso la Questura di Bologna. La polizia di Stato si occupa da sempre di violenza di genere e giÃ da tempo sono stati utilizzati vari protocolli per conoscere la situazione della donna che subisce violenza. La Polizia di Stato, ha detto Costantini, si occupa di violenza, ma soprattutto di prevenzione al delitto che troppo spesso conclude in maniera cruenta la vita della donna.

Lâ€™ammonimento del questore Ã¨ una misura di prevenzione amministrativa con effetto immediato. Con lâ€™introduzione della legge Roccella nel 2023 lâ€™ammonimento copre due macro aree ed Ã¨ fatto su richiesta della vittima per Stalking, Revenge porn e Cyberbullismo. La segnalazione puÃ² avvenire anche dâ€™ufficio, su segnalazione di terzi, come la violenza domestica. La legge Roccella ha introdotto una corsia preferenziale con lâ€™istituzione del codice rosso.

Luca Battaglia, operatore del Cuav-centro uomini autori di violenza. Cambiamenti APS, ha concluso le relazioni con una comunicazione dal titolo: Il maltrattante in famiglia, nella societÃ e nelle istituzioni.

Molti uomini si recano presso lâ€™associazione per iniziare un percorso di recupero di una dignitÃ persa nella violenza. Molti uomini sono violenti per cultura, tradizione e ignoranza e a volte anche paura. Paura di perdere potere nei confronti di quella donna che dicono di amare, ma che non riescono a sopportare quando vuole vivere con dignitÃ e crescita personale. La violenza nasce giÃ nella famiglia di origine con lâ€™esempio negativo dei genitori e con la violenza inculcata anche attraverso i social. La violenza si deve combattere in tutti i modi anche con il linguaggio che piÃ¹ delle volte Ã¨ volgare verso le donne considerandole come oggetti e non come persone degne di onore e libertÃ . La donna deve essere libera di scegliere il proprio percorso di vita economica familiare e professionale. Proprio la mancanza di prospettive economiche rende la donna succube di un uomo violento che si sente autorizzato a prevaricarla solo perchÃ© magari Ã¨ lâ€™unico soggetto economico in famiglia.

Presente la nonna di Thomas Crocs che ha parlato del nipote e della vilenza subita da ragazzi che hanno commesso un omicidio con efferatezza senza provare rimorso, ma concludendo la giornata estiva con un tuffo in mare

Lâ€™incontro ha riscontrato molto interesse e la sezione Fidapa Pescara Ã¨ orgogliosa di continuare a lavorare per portare avanti gli argomenti trattati con lâ€™obiettivo della crescita in tutti i campi sociali e d economici delle donne.