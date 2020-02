Contromano sull'asse attrezzato da piazza della Marina, tre feriti

Entra con la sua macchina contromano sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, sulla rampa di piazza della Marina e si scontra con una vettura.

È accaduto nella prima mattinata di oggi a Pescara.

Nell'impatto tre persone, che erano sulle due auto coinvolte nell'incidente, sono rimaste ferite in modo non grave e trasportate in ambulanza in ospedale dai sanitari del 118 e della Misericordia.

Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale.