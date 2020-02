Coronavirus, le scuole di Montesilvano sanificate e sicure

Il sindaco Ottavio De Martinis questa mattina ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti di Montesilvano per un confronto sulle misure da adottare in relazione al Coronavirus. Ha preso parte all'incontro anche il vice sindaco e assessore Paolo Cilli. Presenti le seguenti scuole: Troiano Delfico (collaboratrice dirigente Vincenza Medina, Ornella Benedetto), Villa Verrocchio (dirigente Enrica Romano), Ignazio Silone (dirigente Roberta Martorella), Gianni Rodari (dirigente Adriano Forcella), Direzione didattica (dirigente Roberto Chiavaroli) e ISS Alessandrini (dirigente Maria Teresa Di Donato).

Nella riunione è stato fatto il punto sulle misure adottate e sono state affrontate le questioni legate alla prevenzione attraverso i corretti comportamenti dettati dai protocolli ministeriali. Confermate da parte delle scuole le sanificazioni di tutti gli ambienti scolastici e la massima vigilanza.

"Sono in contatto quotidianamente con i dirigenti scolastici e la situazione nelle scuole montesilvanesi è sotto controllo – afferma il sindaco Ottavio De Martinis –. I presidi hanno garantito la massima sorveglianza sanitaria nelle nostre scuole e il monitoraggio costante per tutelare studenti, docenti e personale scolastico. Le scuole ci hanno confermato di aver provveduto alla sanificazione delle aule e di tutti ambienti, attraverso l'uso di prodotti indicati dal servizio sanitario nazionale. Al momento non c'è ragione, come qualcuno ha chiesto, di chiudere le scuole e se si dovessero presentare casi di contagio entreranno in vigore tutti provvedimenti dettati dal ministero. Invito pertanto le famiglie a portare i loro figli a scuola. Richiamo i genitori al buonsenso e alla massima lucidità. Vi chiedo di non creare allarmismi ingiustificati e di avere fiducia nel lavoro, che le istituzioni stanno svolgendo perché tutti teniamo alla salute pubblica. Seguite le informazioni ufficiali e diffidate di tante stupidaggini che circolano sui social e nelle chat private".

"E' stata una riunione importante per confrontarsi sulle misure adottate finora e per rassicurare il mondo della scuola e le famiglie – ha detto il vice sindaco Cilli - . Ai dirigenti scolastici abbiamo ribadito l'importanza di attenersi alle disposizioni ministeriali. Siamo in costante contatto con il servizio sanitario regionale per una corretta diffusione delle informazioni e per superare l'ansia diffusa tra la popolazione. E' necessario divulgare tutte le notizie in maniera corretta e soprattutto mantenere un atteggiamento equilibrato. Ribadiamo che la situazione è sotto controllo".