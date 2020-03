La contagiosa positività di Yeru Ye. Il messaggio della titolare di Hai Bin dopo la chiusura del ristorante

Gratitudine, non sconfitta o lamentela. E' questo il bel messaggio positivo che la proprietaria di Hai Bin Yeru Ye vuole inviare a clienti, amici e in generale a tutti i pescaresi.

Yeru Ye ha deciso per la chiusura del ristorante Hai Bin per tutto il mese di marzo a causa dei problemi che il Coronavirus sta portando all'economia, non solo di Pescara, ma in tutta Italia.

In merito a questa decisione abbiamo raggiunto Yeru Ye che, con un invidiabile e contagioso spirito positivo, invece di lamentarsi ha voluto ringraziare tutti con questo messaggio: