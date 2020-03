Come riconoscere i siti sicuri ed evitare le truffe quando si cerca di risparmiare online

Il web conta più di un miliardo di siti e a volte sembra difficile districarsi tra le tante piattaforme che sembrano offrire i servizi e i prodotti dei nostri sogni. Attenzione però: se sembra troppo bello per essere vero si rischia di incappare in una truffa.

Riconoscere i siti ufficiali: casinò e social media

Un primo trucco per evitare le truffe online è quello di affidarsi solo a servizi e siti web ufficiali come nel caso dei casinò online con licenza AAMS, che sono infatti certificati dallo Stato e agiscono nella tutela del consumatore. È infatti fin troppo facile incappare online in piattaforme di gioco non conformi agli standard italiani privi di supervisione, le cui regole non sono spesso scritte nella nostra lingua e con un livello di sicurezza molto basso per quanto riguarda le transazioni. Assicurarsi che il casinò scelto sia munito di licenza AAMS è fondamentale per avere un'esperienza di gioco sicura e per riceve l'assistenza necessaria in caso di bisogno nel vasto universo dei casinò online. Per accertarsi della validità delle fonti e delle offerte sui social è invece bene affidarsi alla spunta bludi fianco al nome della pagina. È facile infatti imbattersi in imitatori di star, testate giornalistiche o canali tv che approfittano della fiducia degli utenti per truffare fan o pubblicizzare i propri prodotti.

Per assicurarsi dell’affidabilità di un sito web è invece importante cercare la ® del marchio registrato, che può apparire durante la ricerca online, o cercare di raggiungere il sito tramite link presenti sulle pagine ufficiali del prodotto o del servizio presenti sui social. Questo è un ottimometodo per essere sicuri dell’affidabilità di un sito e per avere la certezza di non avere davanti un imitatore che potrebbe promettere gli stessi prodotti e servizi ma poi truffare i clienti. In caso di eventi come concerti, spettacoli teatrali e conferenze infine, è bene affidarsi sempre e solo ai siti rivenditori di biglietti segnalati dagli artisti.

Fonte: Pexels

Il lato oscuro del risparmio a tutti i costi

La ricerca del risparmio a tutti i costi può far cadere nella rete delle truffe coloro che non possono permettersi un prodotto o un servizio a prezzo pieno o non hanno fatto in tempo ad acquistarlo quando questo è in disponibilità limitata.

È il caso ad esempio dei prodotti di lusso: solo in Italia sono stati sgominati diversi siti web che imitavano in tutto e per tutto l’aspetto delle piattaforme ufficiali delle più celebri maison di moda e che sembravano mettere in vendita gli stessi prodotti per prezzi molto più bassi. Al cliente, però, arrivava merce contraffatta di dubbia qualità.



Rischia invece di perdere tutto il suo denaro chi si affida a siti web non ufficiali per acquistare biglietti di concerti, magari andati in sold out. Acquistando questi biglietti di “seconda mano”, infatti, è facile andare in contro a una brutta sorpresa il giorno del concerto: il venditore non si presenta, i soldi sono persi e il concerto rimane solo un sogno.

Può andare incontro a multe salate, infine, chi utilizza download illegali e servizi di streaming non autorizzati per guardare film e serie tv. Sono sempre più diffuse infatti Iptv illegali che permettono di accedere a piattaforme di streaming per un prezzo molto basso tramite chiavette usb o decoder. Chi ne usufruisce è perseguibile penalmente con reclusione e multe che possono ammontare a svariate migliaia di euro.

Fonte: Pexels

La ricerca del risparmio e il desiderio di trovare prodotti e servizi a basso costo rischia di far cadere gli ignari clienti nella rete delle truffe. Prima di procedere con un acquisto è quindi bene controllare la validità e sicurezza del sito web a cui ci si affida