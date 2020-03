Montesilvano aperto il COC e attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio

L'amministrazione comunale ha attivato questa mattina il COC (Centro Operativo Comunale) fino al 3 aprile 2020 dalle ore 9,00 alle 16,00, per un corretto flusso di informazioni con la struttura della protezione civile e con il supporto della croce rossa, predisponendo l'assistenza alla popolazione. In particolare l'amministrazione comunale fornirà un servizio di consegna di farmaci e spesa a domicilio attraverso i volontari di protezione civile e croce rossa per le persone anziane (over 65) che vivono sole in casa e prive di rete di sostegno familiare, in condizioni di grave disagio, con gravi problemi di salute (disabili, immunodepressi) e tutte le famiglie in isolamento obbligato o volontario. Il servizio è gratuito e sarà disponibile da domani (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9,00 alle 16,00, telefonando al seguente numero comunale 0854481216. A coordinare il servizio il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Paolo Cilli, che nel corso della giornata ha incontrato i volontari per organizzare il servizio: "E' doveroso in questo momento supportare le persone più fragili – spiega il vice sindaco Cilli - , in particolare gli anziani over 65 che devono evitare di uscire, le persone con patologie gravi e chi è in quarantena. I servizi sia chiaro sono rivolti a chi ha realmente bisogno. Chiediamo pertanto grande senso civico e resposabilità. Le persone che hanno figli o parenti che possono provvedere a fornire spesa o farmaci non devono telefonare. Non sarà un servizio facile e occorrerà dispendio di energie e di tempo e soprattutto la massima collaborazione dei volontari di protezione civile e croce rossa che ringrazio fin da ora".

Il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis, dopo il decreto del presidente del consiglio dei ministri, ha disposto la sospensione della seduta prevista per domani del consiglio comunale. "L'ordine del giorno del consiglio comunale – afferma il presidente De Vincentiis - non presenta punti urgenti e indifferibili pertanto è stato annullato. Abbiamo sospeso anche le attività delle commissioni consiliari. Una decisione presa dopo le disposizioni del nuovo decreto ministeriale firmato ieri dal presidente Conte".

La polizia locale ha effettuato da ieri alcuni controlli agli esercizi commerciali della città, riscontrando nella maggior parte dei casi il rispetto della regole e la collaborazione ad osservare il decreto ministeriale. "Da segnalare solo nel corso della mattinata l'assembramento nei supermercati – afferma il comandante Nicolino Casale – . Siamo intervenuti nelle prime ore del mattino in alcuni negozi presi d'assalto dalla popolazione per evitare la calca e ristabilire l'ordine. La situazione si è normalizata nelle ore successive".

Il sindaco Ottavio De Martinis ha inviato sui social un messaggio di sostegno e vicinanza ai cittadini di Montesilvano in questo momento di grande difficoltà. "Grazie Montesilvano. Voglio ringraziare tutti i miei concittadini per la compostezza e l'ordine con i quali stanno rispettando le regole del DPCM per il contenimento del COVID-19 – ha detto il primo cittadino -. Sono cosciente del disagio e consapevole delle conseguenze che inevitabilmente ne deriveranno, ma allo stesso tempo questa è una battaglia che va combattuta prioritariamente, cruciale per la vita di molti di noi, soprattutto dei nostri cari più anziani e deboli. Avremo modo poi di curare e guarire pure il nostro tessuto produttivo ed economico, rendendolo anche migliore del passato. Lo faremo insieme, con piani, progetti e tanta cura. Intanto raccomando a tutti la massima collaborazione e pazienza, assicurandovi che siamo costantemente al lavoro per venire incontro a ogni bisogno e necessità della Città. Affronteremo insieme, solidali e uniti, i giorni che ci attendono e ancora insieme poi costruiremo un futuro migliore del passato. Un grande abbraccio a tutti voi".