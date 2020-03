A Pescara arrivano i carri armati

Dei convogli che trasportavano mezzi blindati sono stati filmati all'uscita dell'autostrada Pescara Nord il 24 febbraio scorso.

I mezzi, probabilmente, fanno parte dell'esercitazione militare "Defender Europe 20" che prevede lo sbarco in Europa di oltre 20.000 soldati USA.

I mezzi sarebbero stati fatti uscire a Pescara Nord per proseguire sulla statale in quanto non potevano transitare sul viadotto del Cerrano.

L'esercitazione, in Norvegia, è stata annullata a causa del Coronavirus mentre in Italia sembrerebbe essere confermata.