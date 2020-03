Diffusione di false notizie, l'avviso della Asl di Pescara

Siamo venuti a conoscenza che su alcuni social media e su alcune chat WhatsApp stanno circolando inviti alla popolazione a non recarsi presso l’Ospedale civile di Pescara e presso altre strutture private accreditate del territorio sulla base di presunti contagi avvenuti con il trasferimento dall’Ospedale di pazienti positivi al coronavirus.

Nello smentire tali notizie, in quanto assolutamente false e destituite di alcun fondamento, si ricorda che la pubblicazione o la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico configurano un reato penalmente perseguibile.

Si coglie l’occasione per ricordare che, in caso di comparsa di sintomi, i cittadini afferenti alla Asl di Pescara sono tenuti ad avvertire immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente al numero 333.6162872 o in alternativa il 118.

La Direzione dell’ASL di Pescara