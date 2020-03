Partita la sanificazione delle strade. Ecco il programma della prossima settimana

“Primo giorno di sanificazione delle strade cittadine, oggi, a Pescara per contrastare l’emergenza coronavirus: a partire dalle 5.30 i mezzi di Ambiente Spa sono entrati in azione per lavare le prime arterie individuate nel calendario predisposto con i vertici aziendali e i rappresentanti della Sicurezza, e ulteriormente potenziato.

E nel frattempo abbiamo già preparato il programma della prossima settimana, con la disinfezione di tutti i quartieri della città, con una diluizione di 20 litri di candeggina pura ogni 8mila litri d’acqua, un programma con il quale entro sette giorni interverremo a Porta Nuova come nella zona dei Colli, come pure a Villa del Fuoco, Zanni e San Donato.

L’invito ai cittadini e alle forze politiche di opposizione è di collaborare: arriveremo ovunque, in tutte le strade, non lasceremo nessuno escluso, lasciando da parte, almeno di fronte a un’emergenza sanitaria mondiale, le polemiche di appartenenza e di partito, davvero inutili in un frangente tanto drammatico”.

“Già nei giorni scorsi, come amministrazione comunale, con Ambiente Spa, abbiamo avviato la riorganizzazione dei servizi ambientali non appena si è alzata l’asticella del livello d’attenzione e di allarme, con l’assunzione di provvedimenti drastici a livello nazionale – ha sottolineato l’assessore Del Trecco -. Il nostro obiettivo è quello di garantire un controllo completo del territorio, assicurando ai cittadini l’erogazione dei servizi, nella tutela degli utenti, ma anche del personale di Ambiente Spa, limitando, dunque, le occasioni di contatto, rafforzando le connessioni on line e telefoniche, e predisponendo un piano serrato per il lavaggio e la sanificazione delle strade”.

Le strade che oggi sono state sanificate, e che domani, sabato 14 marzo, avranno un ulteriore passaggio, sono le seguenti:

corso Umberto

piazza Sacro Cuore

piazza della Rinascita

corso Vittorio Emanuele

via Roma

via Trento

via Piave

via Parini

via Carducci

viale Leopoldo Muzii

via Quarto dei Mille

riviera nord.

Inoltre sono stati bonificati tutti i tombini del cimitero vecchio dei Colli Innamorati, campo B, con la sanificazione delle stradine interne.

“Le operazioni di sanificazione continueranno da lunedì secondo un programma estremamente fitto e dettagliato – ha spiegato l’assessore Del Trecco – perché in questo modo avremo la garanzia di aver agito in modo efficace e sanitariamente adeguato e in sette giorni copriremo i quartieri di Porta Nuova, Villaggio Alcyone, San Silvestro, Borgo Marina nord e Sud, San Donato, Villa del Fuoco, Colli Innamorati e Zanni, partendo, per ciascun quartiere, dalle strade principali.

Il programma potrà ulteriormente essere implementato e modificato in corso d’opera, seguendo anche l’evoluzione dell’emergenza in atto. Ciò che veramente stona in tale situazione che stiamo vivendo, è tentare di strumentalizzare politicamente anche un’operazione di tali dimensioni che l’amministrazione comunale ha organizzato in pochissime ore, chiamando a raccolta tutte le nostre forze operative, gli operatori di Ambiente, che hanno dato la loro disponibilità straordinaria per uno sforzo eccezionale.

In pochi giorni copriremo tutta la città, sanificheremo ogni angolo del territorio, perché per noi non esistono strade o cittadini di serie A o serie B, e con questo credo possa concludersi ogni sciocca polemica”.