Contro il Coronavirus: #iosuonodacasa con Andrea Pimpini

In questo momento di isolamento obbligatorio a causa del Coronavirus, il Governo ha cancellato ogni tipo di manifestazione pubblica e di evento. Molti artisti Italiani più o meno famosi si sono organizzati per intrattenere i fan da casa, suonando e chiacchierando con loro sui social.

Anche Andrea Pimpini, giovane cantautore pescarese, in collaborazione con thegametv.it ha deciso di organizzare delle dirette social

Ogni giorno fino a Venerdì 3 Aprile, Andrea sarà in diretta sul suo canale youtube dalle 12:00 alle 13:00 e su Twitch dalle 19:00 alle 20:00! Durante queste dirette verranno riprodotte tutte le canzoni inedite del cantante abruzzese + alcune cover di Francesco Renga, Annalisa e dei Modà!

Ma non finisce qui! Per tre giorni (Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Marzo) su Instagram Andrea pubblicherà tre canzoni (cantate in diretta) appartenenti al suo ultimo disco di inediti “Lacrima”. Due video sono già usciti, correte ad ascoltarli!

Link utili: YouTube https://www.youtube.com/c/Andrewpimpini/live

Twitch https://www.twitch.tv/andreapimpini/

Instagram https://www.instagram.com/pimpiniandrea/