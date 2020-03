Per favore rispettate il calendario della racconta differenziata.Non sono giorni per svuotare i garage

“Stop al conferimento indiscriminato di rifiuti ingombranti lasciati ovunque e anche fuori casa. L’isolamento casalingo imposto a tutti i cittadini dall’emergenza coronavirus non può diventare l’occasione per svuotare cantine e garage, approfittando anche della raccolta porta a porta per lasciare interi scatoloni di materiale vario di cui disfarsi, specie in questo momento in cui, proprio per la crisi sanitaria in corso, abbiamo sospeso temporaneamente l’attività della ricicleria.

L’invito a tutti i cittadini è dunque quello di continuare a rispettare il calendario del porta a porta, per il quale nulla è cambiato, cercando fra l’altro di conferire il proprio mastello solo quando è effettivamente pieno, e non solo per un sacchetto di organico di 10 grammi di rifiuti o per una singola bottiglia di vetro, senza costringere gli operatori di Ambiente a interventi straordinari, assolutamente improponibili in questi giorni.

Chiediamo a tutti di collaborare per superare insieme un’emergenza senza precedenti”.