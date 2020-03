Coronavirus, altre 3 donne positive a Pescara

Salgono a 176 i positivi da Coronavirus in Abruzzo.

La quota 176 è stata raggiunta con i 3 nuovi casi positivi, registrati tutti a Pescara, arrivati dai test effettuati la scorsa notte.

I nuovi contagi sono relative a 3 donne di 37, 55 e 60 anni.

Per tenere testa al picco, atteso nei prossimi giorni, a Pescara si sta lavorando per attivare la quarta sala rianimazione con ulteriori posti per le terapie intensive.