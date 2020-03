I medici odontoiatri di Pescara donano le loro mascherine all'ospedale

“I medici odontoiatri di Pescara si mobilitano e donano le mascherine in propria dotazione ai colleghi dell’Ospedale civile di Pescara. La raccolta del materiale è partita appena ieri mattina, dopo un rapido tam tam che ho lanciato attraverso i social, registrando l’adesione immediata del dottor Antonio Cafuri Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani – Andi, del dottor Zopito Buccella Presidente provinciale dell’Andi, e del dottor Gianni Del Fra Presidente della Commissione Odontoiatri di Pescara e sono già diverse decine le scatole portate nella sede del Centro Operativo Comunale della Protezione civile di Pescara, allestito negli spazi del Museo Vittoria Colonna, in via Gramsci, che poi provvederà a effettuare la consegna nel nostro nosocomio, una piccola mano tesa ai nostri medici, infermieri, Oss e sanitari che si stanno prodigando, in prima linea, per salvare vite umane”.

Lo ha ufficializzato il consigliere comunale Ivo Petrelli, Forza Italia, presidente della Commissione consiliare permanente Ambiente al Comune di Pescara, promotore dell’iniziativa.

“In questo frangente devono moltiplicarsi gli sforzi per aiutare e supportare il nostro territorio, dimostrando sensibilità verso le esigenze della collettività e soprattutto solidarietà – ha sottolineato il Presidente Petrelli -. Da medico, il primo pensiero va ovviamente a tutti i colleghi che operano sul fronte di questa nuova guerra, quella contro il coronavirus, ovvero medici ospedalieri, infermieri, Oss e l’intero comparto sanità che ogni giorno varca la soglia del nostro nosocomio per confrontarsi con un nemico subdolo, insidioso che dobbiamo sconfiggere, professionisti che devono essere supportati nell’essere in condizioni di contrastare il virus in piena sicurezza perché tutelare la loro salute significa tutelare l’intera popolazione che potrà continuare a contare sulla loro conoscenza e sul loro impegno per curare tutti coloro che verranno loro malgrado contagiati dalla malattia.

Sappiamo che in queste ore la grande emergenza nell’emergenza è quella di assicurare un’adeguata dotazione dei Dispositivi individuali di protezione, a partire dalle mascherine, quelle Ffp2 ed Ffp3, ma anche quelle chirurgiche che, inevitabilmente, dovendo coprire una popolazione medica di decine di migliaia di persone, rischia di non essere mai sufficiente. Per questa ragione ho pensato di coinvolgere i medici odontoiatri di Pescara che, in questo momento di temporanea sospensione della nostra attività ambulatoriale, comunque ridotta alle strette emergenze, ci consente di donare una buona quota parte della nostra dotazione medico-sanitaria a chi ne ha veramente bisogno.

Due giorni fa ho avanzato la proposta formale ai vertici della nostra categoria professionale attraverso i canali social del nostro settore e la risposta e l’adesione all’iniziativa sono state unanimi. Appena ieri abbiamo lanciato con un tam tam interno l’iniziativa di raccolta materiale e sono tantissimi i colleghi, che ringrazio personalmente, che hanno aderito e che in queste ore stanno portando le proprie mascherine nella sede del Coc, in via Gramsci, dove vengono prese in consegna dagli uomini della Protezione civile comunale che, nelle prossime ore, terminata la fase di raccolta, provvederanno a consegnare tutte le scatole pervenute in ospedale per essere distribuite tra i reparti più in emergenza. Da parte mia il ringraziamento all’Andi, all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Pescara, e ai miei colleghi per la grande disponibilità e sensibilità dimostrate, ancora una volta, per la nostra città. Peraltro – ha aggiunto il consigliere Petrelli – credo che l’iniziativa possa essere estesa anche ai colleghi della provincia di Pescara, ognuno dei quali potrebbe consegnare una quota di mascherine ai propri Coc di Protezione civile di riferimento sul territorio per destinarli agli ospedali di Penne e Popoli dove ugualmente c’è bisogno di qualunque supporto e aiuto”.