La Vie C'est Chic aiuta i bambini a superare meglio queste giornate

Affrontare queste giornate è un po' meno semplice del solito, soprattutto per chi ha dei bambini.

Sono proprio loro, i bimbi, ad essere i protagonisti del progetto di La Vie C'est Chic Animazione ed Eventi che ha organizzato un calendario di appuntamenti per allietare i pomeriggi e le serate dei più piccoli.

Baby dance, laboratori, quiz a premio e musical sono le attività organizzate per far sorridere i piccoli che non possono uscire di casa.

Il calendario settimanale al momento è questo:

Impariamo

Baby Dance Baby Dance

Live Quiz Baby Lab

in casa Mini Disney

Show Lun 21:00 17:00 Mar 21:00 18:00 MEr 21:00 16:00 17:00 Gio 21:00 18:00 Ven 21:00 Sab 21:00 16:00 Dom 21:00 20:00

IMPARIAMO LA BABY DANCE: il video di una baby dance da far imparare ai più piccini

QUIZ con fantastici premi per vincere una composizione di palloncini per il tuo evento

BABY LAB IN CASA per creare ciò che più ci piace con il materiale di casa

BABY DANCE IN DIRETTA

MINI SHOW DISNEY: spezzoni dei musical preferiti

È possibile seguire le dirette e i video tutorial seguendo su Facebook facebook.com/laviecestchicanimazione