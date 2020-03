Wi-Fi gratis negli ospedali. M5S ai dirigenti delle ASL fate aderire tutte le strutture

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Ministero dello Sviluppo economico, in accordo con Infratel e con la collaborazione di Tim e del Ministero dell'Innovazione, ha dato il via al progetto "Wi-Fi Italia Ospedali". Si tratta di un'iniziativa, realizzata all'interno del piano "Piazza Italia Wi-Fi", che si pone l'obiettivo di portare la fornitura e l'installazione fino a 5.000 Access Point Wi-Fi negli ospedali pubblici

"Il progetto – spiega il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi – si inserisce nel piano di solidarietà digitale, strutturato su tutto il territorio nazionale, e punta ad aiutare i cittadini, i professionisti e le aziende, attraverso servizi digitali, a mantenere quanto più possibile le proprie abitudini di vita, in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus".

"Con 'Wi-Fi Italia Ospedali' si garantisce anche all'interno delle strutture ospedaliere il medesimo supporto tecnologico. Invito fin da ora i Direttori Generali delle Asl abruzzesi a far aderire al progetto le singole strutture ospedaliere, mettendosi in contatto con Infratel scrivendo una mail a ospedaliwifitalia@infratelitalia.it e comunicando il nominativo di un referente tecnico. A quel punto, sarà Infratel a contattare il personale per sopralluogo e installazione".

"Un intervento semplice per portare gratuitamente l'accesso alla rete in ospedale, che può offrire un supporto sia al personale sanitario che agli utenti delle strutture. E in una situazione così complicata, ogni tipo di aiuto è ben accetto", conclude.