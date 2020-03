Ultim'ora: Bar Fabrizi, proprietario contagiato da Coronavirus. Su Whatsapp audio con informazioni sbagliate

Mario Dottore, il proprietario del Bar Fabrizi di Pescara, è risultato positivo al Coronavirus.

La notizia è stata data su Facebook dal fratello Gianni il quale ha voluto specificare che, in merito alla vicenda, su Whatsapp sta girando un falso audio .

I FATTI

Mario è risultato positivo al Coronavirus ieri (il 18 marzo) e il suo ultimo giorno di lavoro al bar è stato il 10 marzo di mattina e non il 12 o il 13 come erroneamente diffuso nelle chat.

Le date indicate nel messaggio audio che gira su whatsapp, inoltre, sono errate ed è impossibile che Mario fosse a lavoro in quanto le attività sono state chiuse il 12 come da DPCM.

LE DICHIARAZIONI

Abbiamo raggiunto telefonicamente Gianni Dottore che ci ha informato sullo stato di salute del fratello:

Al momento Mario è ricoverato in ospedale con la polmonite e non è in terapia intensiva.

Inoltre Gianni, a conferma dei dati errati che girano su Whatsapp, ha specificato:

Martedi mattina era il mio giorno libero, quando Mario è tornato a casa per il pranzo mi ha chiamato dicendo che aveva febbre così l'ho sostituito

Una nota importante, chiunque si fosse recato al Bar Fabrizi stia attento e si limiti nei contatti con gli altri come da indicazioni del Ministero.

Considerando il periodo di incubazione di 14 giorni il giorno ultimo per la fuoriuscita dei sintomi è il 24 marzo 2020.

