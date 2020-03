IoRestoInChat - Parte stasera la prima diretta social tutta pescarese

Una webchat room che riunisce speaker radiofonici e personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della tv. Dalle ore 22 sulla pagina Facebook "DJK Association" e sul gruppo "Quelli che...pescaresi"

L'isolamento forzato non frena l'entusiasmo dei protagonisti della movida pescarese che a partire da questa sera, sabato 21 marzo con inizio alle ore 22, proporranno una trasmissione divertente e scanzonata in diretta streaming sui social.

Bruno Barteloni, Giovanni D'Addario, Pino Morelli, Paolo Sala, Alessio Consorte, Roberto Rantucci e Luca Murrocu lanciano l'has#IoRestoInChattag che è anche il titolo di questo originale format trasmesso mediante l'app Zoom Meeting.

Il collegamento video in multiscreen sarà visibile sulla pagina Facebook "DJK Association" e sul gruppo "Quelli che...pescaresi", amministrato da Franco Placido.

I sette speakers, ognuno con la propria webcam, entreranno in contatto da casa interagendo con gli utenti che a loro volta potranno intervenire postando commenti in tempo reale.

Si parlerà di Pescara e del suo recente passato, ripercorrendo le magiche notti in discoteca vissute negli anni '80 e '90 , con uno spaccato sui personaggi, i luoghi di aggregazione e gli episodi che hanno caratterizzato quel periodo.

"L'intrattenimento ai tempi del coronavirus cambia forma e sostanza. - dichiara l'ideatore Bruno Barteloni - Il nostro è un modo per restare vicini pur essendo lontani, cercando di sdrammatizzare la situazione e di alleviare per due ore circa l'angoscia che ci tormenta. La nostra community vi terrà compagnia per tutta la durata del provvedimento governativo che obbliga a restare a casa. Argomenti leggeri, ma anche fitta rete di informazioni utili ed una campagna di sensibilizzazione efficace. Tutti insieme sorridendo, perché l'allegria è l'unica forma contagiosa che non ci fa paura".

Durante la diretta saranno riproposte vecchie foto e filmati d'archivio relative a eventi, feste e serate da ricordare.