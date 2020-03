Lutto nel commercio pescarese, è morto Vittorio Fascina proprietario di Victor Shoes

È scomparso uno dei più noti commercianti di Pescara, Vittorio Fascina il proprietario di Victor Shoes.

Apprendiamo la notizia da un post pubblicato dal sindaco di Pescara Carlo Masci.

Caro Victor, perché così tutti noi pescaresi ti conoscevamo e ti chiamavano, rimarrai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

Sei stato l'alfiere di una Pescara esplosiva, dinamica, effervescente, brillante, una Pescara in cui con una buona idea e un pizzico di coraggio potevi arrivare in cielo.

Sei sempre riuscito a stare un passo avanti agli altri, sei stato con i tuoi negozi il simbolo della classe, dell'eleganza, del glamour, hai rappresentato una città dove le luci non si spegnevano mai.

Te ne sei andato nel momento più triste, quando tutti i negozi sono chiusi, le insegne sono spente, la città è vuota.

Non sembra la tua Pescara, viviamo giorni difficili, tutti quanti. Ma una promessa te la faccio, mi batterò come un leone, come hai sempre fatto tu, anche contro la malattia, per farla tornare piena di luci e di gioia. Tu la vedrai dal cielo. Un abbraccio.

Carlo Masci