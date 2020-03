Un milione di mascherine FP2 e FP3 per personale sanitario abruzzese e operatori a rischio

Gli operatori sanitari e tutti quelli che ogni giorno sono a rischio contagio avranno mascherine FP2 e FP3.

La Regione Abruzzo, attraverso il Servizio di emergenza della Protezione civile, ha acquistato un milione di mascherine da consegnare agli operatori.

La prima tranche da 700.000 pezzi dovrebbe arrivare entro il 26 marzo salvo ritardi nei trasporti. Le altre 300.000 dovrebbero arrivare nei giorni successivi.

«Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie all'Aric, in un momento in cui è forte il rischio di trovarsi di fronte a possibili truffe e a prezzi fuori mercato, vista l'imponente richiesta – ha osservato il Presidente Marco Marsilio - Obiettivo del Servizio di emergenza della Protezione civile è quello di garantire a chi opera nel settore della sanità e in altri settori strategici della Regione la massima sicurezza durante lo svolgimento del lavoro»