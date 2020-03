I parrucchieri devono chiudere... e il video di Barbara d'Urso?

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di Simona Franceschelli una lettrice e parrucchiera di Pescara.

Simona ci ha contattati per segnalarci un video della nota presentatrice Barbara d'Urso che, probabilmente prima di andare davanti alle telecamere, era nel suo camerino a sistemarsi i capelli.

Ecco la critica che Simona ci ha chiesto di diffondere:

Salve sono una parrucchiera di Pescara mi chiamo Franceschelli Simona anch'io come tanti miei colleghi ho dovuto sospendere la mia attività dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutto giustissimo dobbiamo tutelare sia noi che i nostri clienti... ma la legge dovrebbe essere uguale per tutti oppure no?

Questa mattina, mentre ero immersa nei miei pensieri di tutti i giorni con tremila preoccupazioni, mi è comparso questo video della D'Urso (ndr. guarda il video alla fine dell'articolo).

Ma stiamo scherzando? Non ci sono assolutamente le distanze.

Noi, ripeto, siamo costretti a stare chiusi perché non possiamo garantire la sicurezza e lei cosa fa invita pure il suo parrucchiere avvicinarsi dicendogli "anche se avendo la mascherina ovviamente potrebbe anche avvicinarsi", allora anche noi possiamo lavorare con la mascherina.

E' veramente uno scandalo. Tutto ciò è inaudito... credo che non sia giusto per noi parrucchieri che siamo costretti a rimanere a casa, senza poter lavorare senza niente.

Il mio è un grido di assoluto non rispetto, la legge è uguale per tutti se noi ci dobbiamo attenere anche gli altri lo devono fare.