ViviamoPescara in prima linea per cucire le mascherine

Macina a pieni regimi la macchina della solidarietà in questo periodo d’emergenza. L’associazione ViviamoPescara ha fatto partire la produzione di mascherine artigianali da consegnare all’Associazione VAL PESCARA Protezione Civile. L’iniziativa è partita da Marina DOLCI (Presidente di ViviamoPescara) che in questi giorni, insieme alle sue associate Daniela, Aska (Cucirine instancabili), Alida e Annalisa (elastici e tessuto non tessuto), hanno iniziato a consegnare ad Antonio ROMANO (Presidente VAL PESCARA Protezione Civile) e a tutti i volontari, che in queste settimane sono in prima linea nell’emergenza Covid-19, mascherine per fronteggiare l’attuale situazione.

Abbiamo deciso – spiega Marina DOLCI – di dare il nostro contributo in un momento così difficile, un segnale importante.

Voglio ringraziare” – ha detto il presidente Antonio ROMANO e da tutti i volontari dell’associazione VAL PESCARA- Protezione Civile l’associazione ViviamoPescara per questo bel gesto con il quale hanno dimostrato grande sensibilità e senso civico. Le mascherine, come è ormai noto, sono un bene di prima necessità che non è semplice reperire.

Donazioni come queste sono veramente vitali. Ringrazio tutti gli associati ViviamoPescara e le loro famiglie e dipendenti che hanno da subito accolto e aderito, dimostrando che, se c’è attenzione e collaborazione, possiamo davvero fare la differenza e aiutarci gli uni con gli altri per superare questo delicato momento.

Inoltre, tiene a precisare Antonio ROMANO, che per il momento le mascherine saranno date a tutti i volontari impegnati in questa emergenza e che giornalmente si adoperano nel fare consegne di medicinali e generi alimentari alle famiglie in difficoltà. Speriamo in un secondo tempo di accontentare anche quei cittadini che ne avranno bisogno.

Rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza a stare a casa e spostarsi solo per casi di necessità, questi son o giorni determinanti per contenere la curva del contagio e occorre che ognuno faccia la sua parte: non saranno ammesse violazioni, chi verrà sorpreso in giro senza un motivo reale e giustificato, verrà multato

#insiemecelafaremo