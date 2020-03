A Pescara il primo concerto di Andrea Pimpini!

Il 15 Luglio presso lo Stabilimento Lido Apollo di Pescara si terrà il primo concerto di Andrea Pimpini!

Si intitola “Lacrima – L’evento” ed è un vero e proprio concerto evento. Andrea infatti non ha mai avuto modo di organizzare un evento tutto suo nonostante sia stato ospite di diverse manifestazioni canore. Nel 2017 e nel 2018 è stato ospite del Romics (Fiera di Roma) per ben 3 edizioni; nel 2019 si è esibito sul palco della Chiesa dei Gesuiti di Pescara in occasione della “Festa della Musica” e lo stesso anno è stato ospite della manifestazione “Futuro’s Got Talent” di Pescara.

Ma la prima esibizione con un inedito è avvenuta al Castle Fondi Music Festival 2018 con “Maledetta realtà”, singolo registrato in studio nel 2019 e contenuto nel disco di inediti “Lacrima” uscito lo scorso 6 Dicembre.

In scaletta sono previsti i brani di maggior successo del cantante abruzzese (“Neve bianca”, “Vorrei averti qui”, “Come un eroe”, “Maledetta realtà”) ma sicuramente non mancheranno cover di altri artisti (“Here’s to you” di Joan Baez, “Come un pittore” dei Modà, “Una finestra tra le stelle” di Annalisa, “A un isolato da te” di Francesco Renga).

Circa un’ora di concerto durante il quale la musica sarà la sola protagonista della serata.

Per assistere all’evento, è necessario prendere i biglietti su Eventbrite. I biglietti sono gratuiti e valgono solo come prenotazione di un tavolo. Il giorno del concerto sarà obbligatorio effettuare almeno un’ordinazione che comprenda bevanda + cibo.

Se entro Giugno non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti, l’evento sarà annullato!