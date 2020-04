"Ho visto un uomo": splendidi versi dedicati al Santo Padre

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giulia Madonna autrice nota del panorama abruzzese compone una poesia subito dopo aver assistito in diretta televisiva al momento di preghiera del Papa, sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza completamente vuota, per chiedere al Signore di dare ascolto a tutti gli uomini e le donne in questo tempo segnato dall'epidemia.

LETTERA AL SANTO PADRE:

Santo Padre, sono un'autrice abruzzese, di Pescara, mi chiamo Giulia Madonna.

Mi permetto di disturbarLa per renderLe dono dei versi di una mia poesia.

E' una poesia che ho scritto proprio dedicandola a Lei in quella serata, del 27 marzo, in cui, salendo le scale di marmo bagnate di pioggia, ha messo a rischio la Sua incolumità, portando sulle Sue spalle tutti i peccati del mondo. Il Suo è stato un gesto talmente forte, talmente commovente che ha generato i miei versi emozionati di riconoscimento per Lei.

Mi permetta di farLe questo mio semplice dono. Con immensa riconoscenza ed emozione. Giulia Madonna

POESIA:

"HO VISTO UN UOMO"

Ho visto un Uomo

vestito di bianco

e stanco

sotto la pioggia battente

e il vento freddo

salire lento

verso l'altare

carico di dolore

di sofferenza

ma anche di speranza.

Ho visto un Uomo

anziano

zoppicante

fare le tante scale

con sulle sue spalle

tutto il dolore del mondo.

Ho visto un Uomo

concentrato

nel suo silenzio

fremente

nella sua preghiera

chiedere il perdono

di tutti i peccati

degli uomini

e la loro Salvezza.

Ho visto un Uomo,

uomo fra gli uomini,

innalzarsi

su tutti

e pregare

per tutti.

Ho visto un Uomo

dire

"nessuno si salva da solo"

perché

non siamo soli

se crediamo

in Dio

e nella sua Salvezza.

Ho visto un Uomo

che,

con tutti gli altri uomini del mondo,

si salverà

perché ha creduto

e crederà

per sempre.”

Angelo Baldo monta un bellissimo video con la Voce Narrante di Angelo Palermo

e il testo della poesia di Giulia Madonna.

Anche la poetessa Caterina Franchetta colpita dai versi dalla collega decide di declamarla con toni suggestivi.

Ho visto un uomo è un capolavoro di semplicità e rigore, caratteristiche di una lirica perfetta.

I suoi versi giustificano un’intera esistenza, non c’è un termine che necessiti di essere mutato.

Foto da Instagram @pieralonocelp