In questo periodo di preoccupazione e tristezza la comunicazione attraverso il Web ha dimostrato che si può stare insieme anche restando nella propria abitazione.

Molte attività sono in sospensione fino a quando in una sperabile vicina fase tre tutto possa ritornare nella norma non come prima ma meglio di prima. Avremo imparato da questa esperienza che tutto è fatuo tranne la comunicazione unico punto certo della comunità civile.

La FIDAPA sezione di Pescara, alla luce dell’attuale situazione e delle linee guida dettata a livello nazionale sul tema della comunicazione e la relazione con i Media, ha voluto rivolgere a questa azione una particolare attenzione alla comunicazione digitale ed ha organizzato un meeting on line dal titolo “Donne sul Web- come creare rete”.

Il Webinar è stato organizzato con due appuntamenti, uno tenutosi oggi 15 aprile ed un altro domani 16 aprile dalle 17.00 alle 18.15.

A condurre i due appuntamenti l’esperta in comunicazione social Tiziana Iozzi, Coach in Formazione, Trainer in Comunicazione e Management.

Il programma per i due appuntamenti è il seguente:

mercoledì 15 aprile - La Comunicazione e il potere delle Parole

giovedì 16 aprile - La Comunicazione Social come strumento di condivisione, partecipazione, engagement.

Sono state oltre 50 le socie della FIDAPA sezione di Pescara che hanno partecipato a questo appuntamento online.

Ad aprire l’incontro la Presidente della sezione Alessandra Di Pietro che ha detto:

“In questo momento così difficile, la FIDAPA sezione Pescara come può essere di aiuto? Abbiamo pensato di utilizzare le potenzialità del Web per incontrarci con tante amiche e amici e con chiunque accolga il nostro invito ad esserci, seppur virtualmente! Vi proponiamo un Webinar sulla Comunicazione Efficace. Vogliamo creare una occasione di dialogo mentre siamo costretti a stare distanti fisicamente, perché il dialogo è irrinunciabile nella quotidianità, per mantenere vivi flussi di informazioni, aggiornarci e coltivare i nostri legami. Possiamo fare insieme un investimento, capitalizzando il nostro tempo, e trasformare le idee in momenti di crescita e di condivisione”. Nell’appuntamento di oggi pomeriggio si parla della Parola e del suo potere Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato, saperle usare nel modo giusto e al momento giusto, ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti, per usare le parole della socio-linguistica”. Tiziana Iozzi ha parlato, dunque, dell’importanza della comunicazione e di come ci si pone di fronte all’altro, sia con le parole sia con i gesti, e di quanto sia importante usare le parole giuste affinché l’altro o gli altri possano entrare in empatia e comprendere ed apprezzare chi parla.

Anche la comunicazione fatta attraverso il Web ed i social deve seguire questo importante principio. Se si vuole ottenere attenzione bisogna saper dare perché solo dando all’altro si è pronti a ricevere.

La fama ed il riconoscimento sul Web si possono raggiungere solo sapendo creare entusiasmo e curiosità nelle persone che leggono e che se si sentono coinvolte possono interagire con chi scrive e comunica.

La trainer Tiziana Iozzi ha proprio cominciato con un’importante domanda che il comunicatore fa a sé stesso: Come impatto sulla vita degli altri?

Le parole formano delle vere e proprie architetture mentali in quanto spetta a chi comunica scegliere ed utilizzare un linguaggio che può far cambiare il pensiero e plasmano il cervello.

Il linguaggio è proprio dell’essere umano e gli ha consentito di evolversi, esso viene utilizzato con naturalezza, ma deve essere usato in maniera consapevole e solo così può fare la differenza.

Ma alla fine quali sono gli ingredienti della comunicazione efficace?

Le neuroscienze, la linguistica, lo storytelling, l’esperienza sul campo, tutto per consentire a chiunque di costruire messaggi super efficaci.

Per il campo neuroscienze non si può prescindere dal neuro-marketing che deve avere l’effetto di procurare all’altro lo stupore. Ma importante per la comunicazione efficiente ed efficace è: come raccontare storie, evitare l’autorefenzialità, costruire post piacevoli e leggibili con piacere, fare un discorso coinvolgente.

Dunque a conclusione dell’intervento, la comunicazione e l’informazione di Tiziana Iozzi ha portato i partecipanti a comprendere che cosa si scrive e soprattutto nel modo di come si scrive porta il lettore a comprendere e ad entrare in simbiosi con il comunicatore continuando così ad avere piacere nel leggere e trasmettere ciò che è rimasto impresso nella sua mente.

Il linguaggio è energia, ha concluso Tiziana Iozzi e noi tutti siamo energia.

L’appuntamento di domani 16 aprile continuerà sul tema della comunicazione e vedrà anche la partecipazione della Presidente del Distretto Sud Est Anna Elvira Musacchio.