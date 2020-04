Sono molte le aziende che collaborano con il Banco Alimentare dei Comuni di Cepagatti, Collecorvino, Moscufo e Pianella, per dare un aiuto concreto alle persone più povere.

Lo fanno in molteplici modi: effettuando donazioni in denaro o regalando cibo ai Comuni. Ma anche donando il tempo, le competenze e le passioni dei propri dipendenti.

E non sono solo le grandi Aziende a dare un contributo, ma sono soprattutto le piccole/medio attività. Tra le più impegnate in questo progetto di solidarietà, troviamo il SUPERMERCATO COAL di Collecorvino, il MARKET FRATELLI ONESTI di Collecorvino, MACELLERIA E ALIMENTARI SAPORI NOSTRANI di Collecorvino, la DITTA TRASPORTO DI CESARE EDMONDO di Collecorvino, ACQUA E SAPONE di Collecorvino e Cepagatti, i supermercati di EUROSPIN Collecorvino e Cepagatti ii supermercati IN'S di Loreto Aprutino e Cepagatti,

la DITTA MULTICASH di Villanova, la MACELLERIA BRITTI di Cepagatti, il RISTORANTE PIZZERIA TONINO di Cepagatti, la PIZZERIA ZIO MATTEO di Cepagatti, la UNIPOL SAI di Maura Chiulli Cepagatti e il Panificio CAPPUCCI di Cepagatti. Piccole ditte per grandi gesti. Complimenti a tutti da noi cittadini in difficoltà.