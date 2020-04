Stop alle 'zone rosse' in Abruzzo, Marsilio firma l'ordinanza

In Abruzzo non ci sono più zone rosse.

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato un'ordinanza che revoca le maggiori restrizioni in cinque comuni della Val Fino, nel Teramano: Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino, ultimi centri che erano ancora in zona rossa. Provvedimenti di revoca erano già stati emessi nei giorni scorsi per l'area Vestina, nel Pescarese, e per la contrada Villa Caldari di Ortona (Chieti). Alla base dell'ordinanza odierna, esecutiva dalle ore 14, c'è la relazione della Asl di Teramo, che parla di "sensibile decremento" dei casi di coronavirus.

Nei cinque comuni in questione, si legge nell'ordinanza, l'andamento epidemiologico "mostra in particolare negli ultimi giorni della corrente settimana un sensibile decremento dei casi Covid-19 positivi e la diminuzione, nel complesso, dell'attività di sorveglianza sanitaria (in particolare per Castiglione Messer Raimondo e Castilenti), nella popolazione del predetto territorio. Ciò in associazione al numero dei guariti dichiarati nell'ultima settimana in riferimento al predetto territorio". "In conclusione, pur non ricorrendo più ad oggi, sotto il profilo igienico sanitario nei comuni della Val Fino, le condizioni di zona rossa, proseguiranno le attività di prevenzione territoriale, anche nei predetti Comuni da parte del dipartimento Prevenzione e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in modo particolare l'effettuazione dei tamponi e la sorveglianza sanitaria", si legge ancora.

Fonte Ansa Abruzzo