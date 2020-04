Alcune proposte a Masci in vista della Fase 2

Questa mattina, nel corso di una con stampa tenutasi a Palazzo di Città, il capogruppo dell'Udc al Comune Pescara Massimiliano Pignoli, il coordinatore cittadino Vincenzo Serraiocco e l'assessore Nicla Di Nisio hanno illustrato le proposte che l'Unione di Centro farà al sindaco Masci, in vista dell'avvio della fase 2, con particolare riguardo alle categorie più bisognose.

"Abbiamo presentato questa mattina al sindaco di Pescara le linee guida e le nostre proposte per l'avvio della fase 2. Come Gruppo Consiliare Udc e Coordinamento Cittadino vogliamo dare il nostro contributo in una fase delicata di ripartenza, con proposte concrete a sostegno dei cittadini pescaresi, indicando la relativa copertura finanziaria per l'attuazione delle stesse.

Grazie al coordinatore cittadino Vincenzo Serraiocco e al componente di Giunta Nicla Di Nisio abbiamo redatto questo documento e posto alla attenzione del sindaco quelle proposte e quei provvedimenti che riteniamo prioritari per far ripartire la nostra città con un occhio particolare per le categorie più bisognose, tenendo presente che la casa integrazione non è stata ancora elargita e che dopo questa emergenza sanitaria ci saranno nella nostra città i cosiddetti nuovi poveri che si andranno ad aggiungere ai tanti già in difficoltà. Per questo - ha spiegato PIgnoli - riteniamo fondamentale l'individuazione di una figura come un Commissario o Manager, capace di poter affrontare, con gli strumenti adatti, il post emergenza. Al sindaco abbiamo tra l'altro ribadito la nostra fedeltà, spiegando che in questo momento non c'è bisogno di polemiche ma solo di tanti lavoro per il bene della nostra città".