ABRUZZO E MUSICA CON “LI SUNATURE DE LU CASALE”

La musica non si spegne, soprattutto in tempi di emergenza come questi. Anzi fa tirare un sospiro di sollievo almeno per un pò e magari allevia la solitudine di stare chiusi in casa per settimane. L’ascolto in streaming diventa la sola modalità possibile di fruizione e sono sempre di più le iniziative di vari artisti per ampliare l’offerta e diversificare le proposte. Tra questi troviamo un'idea tutta ABRUZZESE, proposta dal Maestro di sax, clarinetto e flauto traverso Narciso D'Urbano, originario di Casalincontrada, che insieme ad altri musicisti del Paese della musica, si è incontrato in maniera virtuale per iniziare e portare avanti un progetto che sta avendo grande successo, rievocando un po' quella che è la storia musicale di Casalincontrada. Questo gruppo prende il nome de "Li sunature de lu Casale" ed è possibile seguirli in streaming attraverso la pagina ufficiale Facebook che potrete raggiungere del seguente link: https://www.facebook.com/107511300943181

Splendida iniziativa arricchita da grandi musicisti! Complimenti davvero a tutti quelli che stanno partecipando al progetto! Siete fantastici! E la musica sempre!!!