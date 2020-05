Distanziamento sociale e mascherine essenziali: "Ancora troppi gli asintomatici"

"Dobbiamo mantenere il distanziamento sociale e dobbiamo indossare le mascherine, perché i portatori asintomatici sono ancora troppi per non rispettare queste prescrizioni".

E' quanto afferma il prof. Giustino Parruti, direttore dell'Unità di Malattie Infettive di Pescara e componente della task force della Regione Abruzzo all'opera nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

L'infettivologo, in vista della cosiddetta 'Fase 2' che scatterà dal 4 maggio, lancia un vero e proprio appello alla 'responsabilità dei cittadini'.

"Non c'è obbligo - rimarca Parruti - che si possa sostituire al senso civico e al voler bene a se stessi e al prossimo. In questo momento - sottolinea - non c'è altra strada, solo il distanziamento sociale ci può salvare. Se nelle prossime settimane manteniamo il distanziamento e indossiamo le mascherine possiamo ridurre di molto i rischi, altrimenti, se ricominciamo le relazioni sociali senza protezioni basterà poco perché i contagi riprendano".