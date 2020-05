Settanta giorni dopo...

Lunedì 18 maggio: data importante per via della riapertura di gran parte delle attività economiche e per i liberi spostamenti senza la necessità dell'autocertificazione (per ora all’interno del territorio della propria regione, dal 3 giugno prossimo anche fuori).

Tornano ad essere operativi, oltre a quelle attività rimaste aperte anche in precedenza, negozi, servizi di cura alla persona, bar con servizi anche interni, ristoranti e musei, con tutta una serie di prescrizioni a livello di sicurezza da seguire.

Riprendono anche Messe e funzioni religiose in chiesa aperte alla partecipazione (anche in questo caso 'contingentata') dei fedeli.

Come detto, sarà possibile muoversi liberamente all’interno della propria regione, salvo disposizioni più restrittive per aree specifiche in cui sarà rilevato un maggiore rischio di contagio.

Da lunedì 25 maggio prevista anche la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi.

Dal 15 giugno potranno infine riaprire cinema e teatri e potranno riprendere le attività ricreative per i bambini.