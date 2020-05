Acquistare casa: come trovarla senza agenzia

Quando si è alle prese con la ricerca di una nuova casa da acquistare, sono moltissimi gli aspetti che non ci si può permettere di sottovalutare. Parliamo infatti di un investimento importante, che comporta una spesa di un certo tipo e che quindi deve essere ponderato in modo serio. La maggior parte delle persone sceglie di affidarsi sin da subito ad un’agenzia immobiliare, anche nel momento della ricerca ma spesso e volentieri questa non si rivela un’ottima idea.

Se infatti nel momento della compravendita può risultare senza dubbio più sicuro mettersi nelle mani degli esperti del settore, quando si sta ancora valutando quale immobile acquistare potrebbe rappresentare un limite affidarsi ad un’unica agenzia. Questo perché le case in vendita sono diverse ed i vari intermediari del mercato immobiliare se le spartiscono, quindi se noi ci rivolgiamo ad una sola agenzia abbiamo una scelta decisamente più limitata.

Come trovare casa senza passare per un’agenzia

Fortunatamente, al giorno d’oggi non è necessario rivolgersi sin da subito ad un’agenzia immobiliare per trovare la casa dei propri sogni. Come abbiamo visto, non si tratta di una scelta conveniente e vale piuttosto la pena effettuare la ricerca in autonomia. Una volta individuati gli immobili che ci piacciono, e solo allora, possiamo contattare l’agenzia di riferimento per poterli visualizzare e procedere eventualmente con le operazioni di compravendita.

Come trovare casa facilmente? Semplice: basta effettuare la ricerca su un portale online come Tecnocasa.it che raccoglie tutti gli annunci presenti sul mercato da parte delle varie agenzie. In questo modo, abbiamo la possibilità di confrontare i prezzi, farci un’idea del valore degli immobili nelle varie zone, visualizzare i dettagli e le fotografie in tutta libertà.

Una volta che abbiamo individuato gli immobili di nostro interesse, non ci rimane che contattare l’agenzia di riferimento e fissare un appuntamento per poterli vedere personalmente.

Attenzione agli annunci pubblicati da privati

Vi abbiamo indicato un portale che è ormai famoso nel settore del mercato immobiliare: quest’azienda ha messo in piedi una rete di franchising davvero ampia, al cui interno confluiscono le varie realtà territoriali. In sostanza, il sito web permette di trovare casa con più facilità rimanendo comodamente sul divano ma il secondo passo prevede che ci si interfacci con un’agenzia immobiliare seria e reale.

Cosa ben diversa sono invece gli annunci pubblicati dai privati. A questi bisogna prestare una grande attenzione perché il rischio di una truffa è sempre dietro l’angolo purtroppo. Non conviene mai concludere una compravendita direttamente con un privato, senza alcun tipo di intermediazione. Parliamo infatti di un investimento di un certo tipo: quando si acquista una casa si mettono sul tavolo parecchi soldi e non vale di certo la pena correre rischi inutili.

Dalla valutazione professionale dell’immobile alla negoziazione, per arrivare fino alla conclusione del contratto vero e proprio, l’agenzia è indispensabile per evitare brutte sorprese ma anche per ottenere condizioni più favorevoli. Meglio dunque evitare di acquistare direttamente da un privato perché se qualcuno sceglie di non affidarsi ad un’agenzia potrebbe nascondere brutte sorprese e a pagarne le spese è sempre l’acquirente.