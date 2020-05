Intervista alla modella Claudia Filipponi

ANTONIO CARLO MOCCIA, titolare dell'agenzia The Mac Live intervista

Claudia Filipponi, la modella testimonial della nuova lineadi Alviero Martini ALV (Andare lontano viaggiando) che studia chimica che sogna la conduzione.



1) Ciao Claudia volevamo innanzitutto farti i complimenti per il percorso artistico che stai facendo, dagli shooting per i grandi brand ,alla presentazione, al cinema ,ma come fai a conciliare tutto con lo studio?

Grazie davvero! per riuscire ad incastrare bene tutti gli impegni occorre molto impegno e sacrificio. La facoltà di chimica e tecnologia farmaceutiche è molto impegnativa e richiede anche diverse ore di presenza obbligatoria sia a lezione che nei laboratori. La problematica maggiore la riscontro con la moda, perchè spesso ho pochi giorni di preavviso per riuscire ad organizzarmi e le chiamate dalle aziende sono imprevedibili. Quello che ho imparato negli anni però è che se vuoi una cosa con impegno e tenacia puoi ottenerla e ad oggi in 5 anni di lavoro sono sempre riuscita a portare a termine tutti gli impegni presi sia con l'università che con il lavoro. Questo mi è possibile anche grazie alla mia agenzia, la The MAC live, che mi aiuta a gestire egregiamente tutte le date e tiene i contatti con i nostri collaboratori, con grande professionalità.



2) il tuo sogno nel cassetto ?

Sono una ragazza che resta sempre con i piedi ben piantati a terra ma nell'ultimo periodo ho maturato il desiderio di fare esperienza come presentatrice, mi piacerebbe arrivare a presentare programmi di cultura o di scienza, magari in cui possano essere utili anche le mie competenze accademiche. So che la strada è in salita ma la voglia di imparare e di lavorare non mi è mai mancata.



3 ) come è stata la tua esperienza nella trasmissione " DETTO FATTO “ come modella per la linea Nenella? E' stata un'esperienza nuova e positiva. Da molti anni lavoro con molte aziende di scarpe ed è stato un piacere per me collaborare con una professionista del settore come Nenella Impiglia.



4) un saluto agli amici che ti seguono..

Un saluto a tutti e grazie per il sostegno che ricevo in ogni mia nuova avventura.



