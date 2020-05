Al mare in Abruzzo in sicurezza. Ecco i regolamenti per stabilimenti e area bimbi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Estate 2020 al mare in Abruzzo in sicurezza con regole precise . E' questo il risultato di una proficua collaborazione di tutti i balneatori da Martinsicuro a San Salvo che permetterà la fruibilità in sicurezza delle spiagge della nostra regione.

Questo regolamento - spiega Riccardo Padovano, Presidente regionale Sib - è nato con l’obiettivo di ottenere un codice deontologico e avere così un codice comportamentale perché crediamo con queste regole che ci siamo dati, di andare nella direzione del rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, in funzione del contenimento del Covid 19. Questo rappresenta un primo passo per avete una buona e sicura convivenza nelle nostre spiagge perché siamo sicuri che i nostri clienti rispetteranno queste regole insieme a noi per ilbene di tutti. Noi riteniamo che questo sia l’inizio di un percorso che serve a regolare al meglio le utenze nei nostri arenili e in questo modo eviteremo gli assembramenti.

Scarica gli allegati in formato PDF

MISURE PREVENZIONE RISCHIO CONTAGIO-COVID-19

REGOLAMENTO INTERNO STABILIMENTI

REGOLAMENTO AREA BIMBI