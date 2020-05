Dal 1 giugno i parcheggi nelle le strisce blu tornano a pagamento e dal 3 tornano le ZTL

Riattivazione delle Ztl dal 3 giugno e dal 1 giugno dei parcheggi a pagamento su tutta la città. Si è svolta oggi in Comune una riunione organizzativa per la ripresa dei servizi dopo la sospensione disposta per l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le Ztl, i tecnici provvederanno ad adeguare i pannelli all'ingresso ripristinando gli orari di accesso e divieto e la funzionalità delle telecamere per il rilevamento di eventuali violazioni.

Il 6 giugno sarà riattivata anche la Ztl ambientale lungo viale Regina Margherita e il giorno successivo scatterà l'isola pedonale su Corso Vittorio Emanuele.

La città, dunque, riprenderà i normali ritmi ante Covid.

"Per favorire i tempi di ripresa - spiega l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia - abbiamo disposto una serie di proroghe delle scadenze, tra cui quelle relative ai permessi per la Ztl, al rilascio delle attestazioni e dei permessi per la sosta agevolata destinati ai residenti sia nelle strisce blu che negli stalli a disco orario, che resteranno validi fino al 30 giugno. L'Urp ha riaperto al pubblico con orario ridotto, in questa prima fase, e già sono molti i cittadini che hanno preso appuntamento per i rinnovi, che decorreranno dal 1 luglio. Comprendiamo tutte le difficoltà con cui si muovono sia i pescaresi che i dipendenti comunali, ma invitiamo gli interessati a proseguire con le prenotazioni in modo da poter procedere con efficacemente con gli adempimenti, evitando così gli affollamenti dell'ultimo minuto".

I permessi cosiddetti "fissi" per il transito sono al momento 554 e sarà attuato uno screening, anche con la preziosa collaborazione della Polizia Municipale, per verificare se i titolari sono ancora in possesso dei requisiti.

Intanto, per quanto riguarda i parcheggi, già nei prossimi giorni Pescara Multiservice provvederà alla riaccensione delle colonnine a servizio delle strisce blu, avvertendo che la sosta tornerà a pagamento dal 1 giugno. E' infatti necessario verificare se ci siano danni o problemi derivanti dal periodo di fermo e consentire la ricarica delle apparecchiature.

Per quanto riguarda gli abbonamenti non agevolati, saranno prorogati per tutto il mese di giugno: chi ha pagato la tariffa piena per lo scorso marzo potrà dunque "scontarla" alla ripresa del servizio.