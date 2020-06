Stagione estiva: pronti, partenza... via!

In un’estate segnata dall’emergenza Coronavirus si andrà in spiaggia con queste regole: ombrelloni e lettini a distanza e numerati, prenotazione, numero chiuso, niente giochi in spiaggia né assembramenti sulla battigia, bagnini che in caso di emergenza non potranno praticare la respirazione bocca a bocca...

La pandemia covid-19, che ha stravolto le nostre vite e gettato il mondo intero nel caos, resterà nella storia.

Gli stabilimenti balneari abruzzesi sono pronti a ripartire, alcuni già da oggi, altri ripartiranno da domenica.

Tutti gli operatori del settore hanno dovuto studiare le nuove regole. Ruoli specifici e diversificati per tutti. I BAGNINI DI SALVATAGGIO sono stati impegnati nei corsi online di aggiornamento e sono pronti a partire per una delle estati che passerà alla storia! Sono sempre di più le donne che si dedicano al lavoro del bagnino di salvataggio. 1 su 5 è donna. Ad affermarlo è un’indagine di Cna Turismo e commercio, dedicata alle divise rosse che vigilano ogni giorno sulla sicurezza dei bagnanti in spiaggia. Le cooperative presenti sul territorio abruzzese sono molto attente alla preparazione dei ragazzi e ragazze impegnati in questo lavoro così delicato ed è a tutti loro, a questi ragazzi straordinari, che va il nostro in bocca al lupo per questa stagione così particolare!!!

(Foto prese dalle pagine FB e/o siti internet delle varie Cooperative e associazioni con privacy pubblica)