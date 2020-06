Appello al Comune di Pescara, alla Polizia Municipale e al comandante Danilo Palestini

Ieri, sulle pagine Facebook e Instagram del cantautore Andrea Pimpini, è uscito un post. Un appello pubblico rivolto al Comune di Pescara, alla Polizia Municipale e al comandante Danilo Palestini.

Andrea lamenta la mancata risposta a segnalazioni ripetute più volte per atteggiamenti illegali nella città di Pescara.

"Per non parlare delle istituzioni. Personalmente a Pescara ho segnalato più volte certi comportamenti illegali sia al Comando Polizia Municipale Pescara che al Comune di Pescara , passando per l'assessore Luigi Albore Mascia (l'unico che mi ha risposto e con cui ho già un appuntamento) e Danilo Palestini (comandante della polizia municipale di Pescara). Purtroppo nessuno di questi ha risposto alle segnalazioni evidentemente illegali.

Condivido questo post pubblicamente perché magari se qualche giornale condivide, come successo con l'appello al Governo Italiano, i signori sopracitati si prenderanno la briga di prestare un po' più di attenzione riguardo a ciò che accade nella loro città."