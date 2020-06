Direzione Marittima dell'Abruzzo, Salvatore Minervino nuovo comandante

Cambio di comando al vertice della Direzione Marittima dell'Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, nella sede della Capitaneria di Porto di Pescara.

Dopo quasi due anni e mezzo di comando, il Capitano di Vascello Donato De Carolis ha passato il testimone al Capitano di Vascello Salvatore Minervino - già in passato comandante in seconda della Direzione Marittima locale. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, l'Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino e del Comandante del Comando Marittimo Sud, l'Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, giunto da Taranto per l'occasione.

Il nuovo Direttore Marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti ha dichiarato da subito la propria volontà di continuare con responsabilità e senso del dovere sulla strada tracciata dal suo predecessore, assicurando il proprio impegno per una sollecita risoluzione delle problematiche portuali e delle aree costiere del territorio di competenza, con l'aiuto del personale alle dipendenze.

Fonte Ansa