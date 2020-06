Come gestire efficacemente un team da remoto

Se sei un manager o un imprenditore, sai bene quanto sia importante gestire al meglio i talenti professionali.

Quest’anno tantissimi dirigenti si sono trovati a dover affrontare una sfida nuova: gestire il team da remoto.

Il lockdown causato dal coronavirus Covid-19 ha permesso a molti lavoratori di sperimentare losmart working o telelavoro.Lavorare da casa ha pro e contro, tanto per i dipendenti quanto per le aziende.

I problemi che possono sorgere quando i dipendenti lavorano da casa sono diversi rispetto a quelli che nascono in ufficio, e vanno per questo gestiti in maniera differente.

Per monitorare e gestire tutto a distanza affinché la produttività resti alta, è necessario sfruttare la tecnologia e una metodologia ad hoc.

Nonostante il lockdown sia finito e molte aziende abbiano già riaperto i propri uffici, saranno ancora in molti a optare per il telelavoro nel prossimo futuro e a investire in questo settore in crescita.

Vuoi gestire efficacemente i talenti a distanza?Ecco qualche consiglio utile.

Mantenere alta la produttività

I manager che gestiscono un team da remoto si preoccupano molto della produttività.

È comune tra gli imprenditori l’idea che lavorando da casa gli impiegati siano meno produttivi ed efficienti, credenza che nasce dallo scarso successo dello smart working in Italia.

In realtà, esistono numerosi accorgimenti che il manager può adottare per mantenere alta l’efficienza dei dipendentida remoto.

Avere un calendario e un sistema che consenta di assegnare incarichi e scadenze ai lavoratori è un ottimo punto di partenza. Esistono vari strumenti che consentono di monitorare ore di lavoro e pause dei dipendenti direttamente online.

Fai in modo che ognuno abbia chiari obiettivi e responsabilità e invita ciascuno a presentare un report a fine giornata per controllare che il lavoro sia stato svolto a dovere.

Dal punto di vista dei dipendenti, lavorare da casa può comportare diverse distrazioni, per non parlare del fatto che chi si affaccia al mondo dello smart working per la prima volta può avere qualche difficoltà a creare uno spazio di lavoro adeguato come in ufficio all’interno della propria abitazione.

Se il consiglio migliore è quello di trovare uno spazio ben isolato, i datori di lavoro possono sfruttare i regali aziendali per offrire ai dipendenti oggetti utili di cui hanno bisogno quotidianamente, dalle penne ai block notes e altro materiale di cancelleria, dai gadget tecnologici, come power bank e stazioni di ricarica wireless, ai giochi da scrivania per rendere le pause più divertenti e rilassanti.

Avere e utilizzareogni giorno gadget pubblicitari personalizzati con logo aziendale, come tazze personalizzate, bottiglie con infusore e altri oggetti utili, aumenta la brand awareness e la fedeltà dei tuoi dipendenti, incentivandoli a dare il massimo, sempre.

Nuovi assunti e formazione

Una delle cose più delicate da gestire da remoto è l’assunzione e formazione di nuovi talenti.

Ai colloqui di persona potrete sostituire una videoconferenza, particolarmente indicata se il processo di selezione prevede il coinvolgimento di più persone o dipartimenti.

Per la formazione, è importante che tutte le risorse siano ben organizzate e disponibili tramite piattaforme di condivisione come Google Drive e simili, in modo che i nuovi assunti abbiano la possibilità di mettersi subito in carreggiata.

Favorire l’interazione sociale

Quando si lavora da remoto si perdono alcuni dei contatti quotidiani che in ufficio vengono facilitati dalle pause caffè e dai meeting.

Per mantenere alto l’umore insieme alla produttività, la collaborazione e il lavoro di squadra sono quanto mai importanti, ed è compito del manager creare occasioni per facilitare le interazioni e il confronto.

I meeting virtuali sono un ottimo sostituto di quelli fisici: assicurati di programmarli in anticipo e di inviare a tutti i dettagli per tempo.

Usa piattaforme come Zoom o Google Hangouts e concedi 5 minuti per rompere il ghiaccio a inizio riunione.

Per le attività di team building da remoto puoi usare gli stessi strumenti per organizzare party virtuali, giochi a premi o, perché no, una serata karaoke! Sperando che i vicini non protestino.

Segui questi semplici consigli per gestire al meglio i talenti da remoto e dare una spinta alla produttività della tua azienda.