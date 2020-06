Consegnata al Sindaco la petizione per il Rampigna

In data odierna, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Pescara e l'On. Gianluca Vacca (ex Sottosegretario ai Beni Culturali) hanno ricevuto una copia dell'appello lanciato di recente dalla pagina social Pescara Segreta a sostegno della continuazione degli scavi presso il Rampigna e la realizzazione in loco del primo parco archeologico della città. In pochi giorni, la petizione ha raccolto il sostegno di ben 2113 cittadini desiderosi di difendere il sito archeologico dal progetto di riapertura del campo sportivo portato avanti dal Comune. Tra i firmatari, numerosi cittadini dell'area metropolitana ed anche Pescaresi emigrati all'estero, forse consapevoli della ricchezza culturale ed economica che la valorizzazione di un sito storico di tale portata può generare, ma anche delle troppe ferite inflitte in passato alle testimonianze del passato della nostra città.

Riproponiamo di seguito il testo dell'appello:

"Per molti decenni, le testimonianze del passato di Pescara sono state sistematicamente danneggiate, ignorate o - nella migliore delle ipotesi - ricoperte dopo brevi saggi archeologici. Pensiamo al destino del mosaico romano della Golena Sud, al degrado in cui versano i resti del sito di Santa Gerusalemme, alle vestigia bizantine e medievali di piazza Unione, rimaste sotto terra nonostante la piazza sia stata ripavimentata ben due volte dalla loro scoperta.

I recenti sondaggi archeologici condotti dal Comune presso l'ex campo Rampigna hanno determinato ormai con certezza la presenza di un sito archeologico ricchissimo, il quale ha già restituito (su un'area di ricerca minima rispetto all'enorme potenziale dell'intera area) sepolture, ceramiche e manufatti risalenti al periodo italico, romano e medievale, nonché un tratto di mura perimetrali della piazzaforte spagnola di grandi proporzioni. Le fonti dotte dei secoli passati (e.g. Romanelli, Pollidoro) e quelle presenti (Staffa) ci riferiscono inoltre che il sito archeologico, verosimilmente esteso a tutta l'area compresa tra la ferrovia, via Pesaro e via Caduta del Forte, potrebbe restituire un numero elevatissimo di sepolture, reperti e resti di epoca antica e medievale. Secondo alcuni, infine, l'area celerebbe addirittura le vestigia di un tempio romano, rimasto visibile fino al XVI secolo.

Alla luce di questi ed altri elementi:

CHIEDIAMO che il Comune di Pescara accantoni definitivamente ogni progetto di riapertura del campo sportivo un tempo presente in loco.

CHIEDIAMO che si proceda immediatamente all'attivazione di ogni canale necessario a reperire i fondi necessari a fare una campagna di scavo ad ampio spettro, ricorrendo a finanziamenti sia pubblici che privati, anche attraverso la ricerca di mecenati privati e, perché no, di crowdfunding, alla luce della grande emozione suscitata in città dalle recenti scoperte archeologiche.

CHIEDIAMO che, una volta terminata la campagna di scavi, si proceda a mettere in sicurezza i reperti in loco, trasformando l'ex campo sportivo in un grande parco archeologico ed esponendo i reperti più preziosi presso un museo cittadino.

CHIEDIAMO che, nel medio periodo, si studino soluzioni volte ad includere in tale parco archeologico anche l'area occupata dalla chiesa della Madonna del Carmine (ex cappella della fortezza) e ciò che resta delle caserme di Cavalleria della Fortezza. Nel lungo periodo, si potrebbe studiare la delocalizzazione della stessa Questura ad altra zona di Pescara, in modo da rendere possibile la riscoperta e la riqualificazione dell'intero sito archeologico.