Conclusi i lavori del primo sottopasso alla Stazione Centrale

Si sono conclusi con anticipo i lavori effettuati da Rfi sotto il primo dei tre sottopassi della stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Dalle 17 di oggi pomeriggio verrà infatti riaperto al traffico il collegamento all'altezza di via Rigopiano che era stato chiuso il 22 giugno scorso.

"In accordo con la ditta e con l'azienda committente - sottolinea l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia - abbiamo ottenuto che la seconda tranche di lavori venga effettuata a partire da lunedì in modo da avere tutti i sottopassi aperti nel fine settimana, quando saranno funzionali anche a un miglior utilizzo del parcheggio delle aree di risulta".

Da lunedì prossimo, dunque, il cantiere si sposterà all'altezza di via Teramo per intervenire sul secondo sottopasso, poi sarà la volta dell'ultimo, nei pressi di via Caduti del Forte.

"Chiudere i lavori in anticipo - conclude Albore Mascia - significa alleggerire di molto le difficoltà dei cittadini. Le infrastrutture sulle quali Rfi sta intervenendo, sono infatti strategiche per i gli spostamenti da e per i Colli e anche per i mezzi di emergenza che devono raggiungere l'ospedale".